Zack Snyder partage sa méthode derrière le traitement des critiques négatives et des critiques méchantes

Il y a peu de cinéastes à succès avec un public aussi divisé que Zack Snyder. De Homme d’acier à Batman contre Superman, Les films de Snyder ont fortement divisé le public et les critiques. Dans une récente interview, Snyder a pesé sur la nature de division de son travail et a admis qu’il ne prête aucune attention aux critiques car, dans son esprit, aucune des critiques n’est valable.

« Honnêtement, je ne le regarde pas beaucoup. Je veux dire, regardez, j’ai regardé et en quelque sorte analysé – comme n’importe qui le ferait – le genre de critique négative des films, dans le passé. Je n’ai tout simplement pas … Je n’ai rien trouvé dans la critique qui puisse me faire croire et / ou changer tout ce que je fais. Donc, de cette façon, cela ne m’affecte pas vraiment. comme s’il y avait un problème, ou une sorte de, quelque chose qui manquait dans le travail et que je devais examiner les critiques pour ensuite réévaluer la façon dont j’aborde les choses, ce serait un scénario différent. Mais je ne changerais pas un cadre de tout ce que j’ai fait, alors … la critique n’est que la critique. «

La nature de la réaction divisée aux films de Snyder a abouti à un événement rare à Hollywood, où Snyder a été démis de ses fonctions de réalisateur pour la première fois en 2017. Ligue de justice à mi-parcours du tournage, puis ramené trois ans plus tard par Warner Bros.à la demande des fans pour terminer Justice League de Zack Snyder.

Mais même si Warner Bros semble être dans son coin maintenant, Snyder reste sceptique quant à leurs intentions. Dans une interview séparée avec VanityFair, le cinéaste a révélé que le studio voulait qu’il publie une coupe inachevée du Snyder Cut, ce qu’il a refusé de faire pour trois raisons majeures.

« Je vais, ‘Voici pourquoi [I don’t want to release an unfinished version of Justice League]. Trois raisons: premièrement, vous vous débarrassez d’Internet, ce qui est probablement votre principale raison de vouloir faire cela. Deuxièmement, vous vous sentez justifié de bien faire les choses, je suppose, à un certain niveau. Et puis trois, vous obtenez une version merdique du film que vous pouvez pointer et dire: ‘Vous voyez? Ce n’est pas si bon de toute façon. Alors peut-être que j’avais raison. J’étais comme, aucune chance. Je préférerais que la coupe Snyder soit une licorne mythique pour tous les temps. «

Maintenant que le film devrait sortir dans moins d’un mois, le public pourra enfin voir en quoi consistait tout ce tapage de trois ans. Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming