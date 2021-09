Guide: Meilleurs jeux de stratégie PS4

Que sont les meilleurs jeux de stratégie PS4? La PS4 a un nombre surprenant d’options pour les fans de jeux tactiques. Que vous aimiez Stratégie en temps réel ou tour par tour batailles, il y a plus de jeux de stratégie PS4 que vous ne le pensez. Voici notre liste de ce que nous pensons être les meilleures expériences stratégiques de PS4. Si vous voulez lire sur le meilleurs jeux PS4 en général, cliquez sur le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux de stratégie PS4, Présenté dans pas d’ordre particulier. Ce sont nos jeux PS4 tactiques préférés, comme décidé par notre équipe éditoriale.

XCOM 2 (PS4) Éditeur: Jeux 2K / Développeur: Jeux de Firaxis Date de sortie: 27 septembre 2016 ( Etats-Unis ) / 30 septembre 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Bien sûr, nous ne pouvions pas laisser XCOM 2 de cette liste – le jeu de stratégie tactique dangereusement addictif dans lequel vous devez vous battre contre les extraterrestres qui ont envahi la planète. Il y a un tas de classes de soldats différentes à amener au combat avec vous, de nouveaux ennemis à combattre et de nombreux équipements à rechercher et à développer. Soyez juste prêt pour ce moment inévitable où votre agent préféré se fait tirer dans le dos sans cérémonie par l’extraterrestre que vous n’avez pas réussi à repérer.

Mauvais Nord (PS4) Éditeur: Fureur brute / Développeur: Concept plausible Date de sortie: 28 août 2018 ( Etats-Unis ) / 28 août 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Si vous débutez dans les jeux de stratégie en temps réel, Bad North pourrait valoir la peine d’être essayé. Mélangeant des éléments rogue-lite avec une stratégie très basique, le jeu vous fait vous déplacer d’île en île, défendant chacun d’un assaut de méchants. Vous ne saurez jamais exactement de quelle direction viennent les ennemis, et les types d’unités ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Au fur et à mesure que vous développez vos forces et vos connaissances, vous découvrirez un jeu aux nuances surprenantes sous des visuels simples.

PixelJunk Monstres 2 (PS4) Éditeur: Spike Chunsoft / Développeur: Q-Games Date de sortie: 25 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 25 mai 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Le jeu de stratégie le plus mignon sur PS4 est probablement PixelJunk Monsters 2. Il s’agit d’une suite du titre bien-aimé de tower defense, et reprend une grande partie de ce qui a rendu l’original si génial. Le nouveau style artistique a l’air merveilleux, et il y a une joie simple à tracer vos défenses et à les faire dévaster tous les méchants envahissants. Facile à apprendre mais étonnamment délicat, c’est un jeu de stratégie addictif et joyeux auquel vous pouvez jouer seul ou en coopération.

Tropico 6 (PS4) Éditeur: Kalypso Média / Développeur: Divertissement limbique Date de sortie: 27 septembre 2019 ( Etats-Unis ) / 27 septembre 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Tropico 6 vous met dans la peau d’un dictateur en charge d’une île tropicale, et c’est votre travail de la transformer d’un endroit pauvre et échevelé en une métropole florissante. Le jeu de stratégie ironique vous fera utiliser toutes sortes de tactiques néfastes pour aller de l’avant, y compris le vol des monuments les plus célèbres du monde. La série Tropico passe souvent inaperçue, mais c’est un ensemble de jeux de stratégie tranquillement brillant, et le dernier en date est un autre cracker.

La saga des bannières (PS4) Éditeur: Contre le mal / Développeur: Stoïque Date de sortie: 12 janvier 2016 ( Etats-Unis ) / 12 janvier 2016 ( Royaume-Uni/UE ) The Banner Saga est un RPG tactique obsédant qui est en partie un roman visuel – avec un choix de joueur important – et en partie des batailles stratégiques basées sur une grille. Vous assisterez un grand nombre de personnalités dans un voyage épique à travers une nature sauvage gelée d’inspiration nordique, prenant des décisions difficiles, perdant des personnages au combat et gérant vos fournitures.

Yu-Gi-Oh ! L’Héritage du Duelliste (PS4) Éditeur: Konami / Développeur: Konami Date de sortie: 31 juillet 2015 ( Etats-Unis ) / 31 juillet 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Il est temps de ddddddd-duel ! Yu-Gi-Oh ! Legacy of the Duelist est, bien sûr, un jeu de cartes basé sur la célèbre propriété d’anime et de manga. Construisez un deck, défiez d’autres joueurs en ligne et sentez-vous vraiment bien dans votre peau lorsque vous gagnez. Produits capillaires ridicules vendus séparément, malheureusement.

Hitman Go : Édition définitive (PS4) Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Montréal Date de sortie: 23 février 2016 ( Etats-Unis ) / 23 février 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Hitman GO est exactement ce que vous imaginez un jeu de société basé sur Hitman. Vous vous frayez un chemin minutieusement autour d’un tableau en évitant les ennemis et les pièges pour atteindre votre cible d’assassinat à la fin. Les ennemis se déplacent lorsque vous vous déplacez, vous devrez donc faire preuve de ruse pour les dépasser dans cette stratégie unique.

ADM de vers (PS4) Éditeur: Équipe 17 / Développeur: Équipe 17 Date de sortie: 23 août 2016 ( Etats-Unis ) / 23 août 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Si vous avez grandi en jouant à Worms avec vos amis jusque tard dans la nuit, Worms WMD est le choix stratégique qu’il vous faut. Il ramène les visuels 2D dessinés à la main et introduit de nouvelles armes, de l’artisanat, des véhicules et des bâtiments à l’action au tour par tour. Il y a même une campagne, avec 30 niveaux pour vous frayer un chemin.

Cities: Skylines – Édition PlayStation 4 (PS4) Éditeur: Paradoxe Interactif / Développeur: Ordre colossal Date de sortie: 15 août 2017 ( Etats-Unis ) / 15 août 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Envie de Sim City ? Cities : Skylines pourrait le faire pour vous. Vous devez construire la ville de vos rêves, d’une ville balnéaire tranquille à une métropole industrielle. Quels que soient vos désirs, vous pouvez construire ici. Vous devez cependant porter une attention particulière aux commodités de votre ville, si vous voulez que les gens y vivent – ​​et avec bonheur.