La star de Mad Men, Jon Hamm, jouera dans un film avec Tina Fey

Jon hamm, star de la célèbre série télévisée, Furieux Menu, jouera dans le nouveau film de John Slattery. La bande s’appellera Maggie Moore et mettra en vedette 2 gagnante du Golden Globe Tina Fey dans le cadre de la distribution principale.

Les deux stars se retrouveront à l’écran après avoir fait partie du casting de Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix et 30 Rock sur NBC. John Slattery, quant à lui, rejoindra également Hamm, qu’il a déjà dirigé dans plusieurs épisodes de Mad Men.

En plus de Mad Men, Jon Hamm est connu pour avoir joué dans des séries comme Black Mirror de Netflix et Good Omens d’Amazon Prime Video. Il faisait également partie du casting de films tels que Baby Driver, Millon Dolar Arm et Bad Times at the El Royale.

Dans Maggie Moorea, Hamm jouera un flic d’une petite ville qui doit faire face au cas le plus important de sa vie: le meurtre mystérieux de deux femmes du même nom.

Tina Fey est une actrice de 51 ans connue pour la série comique 30 Rock. Il a également participé à d’autres émissions de télévision telles que Good News et Modern Love, qui a récemment annoncé sa deuxième saison. En outre, elle a récemment été vue prêtant sa voix au film original de Disney Soul. Pour le moment, il n’a pas été révélé quel personnage jouera dans Maggie Moore.

Quand est sortie Maggie Moore?

Pour le moment, une date probable pour la sortie de Maggie Moore n’a pas été révélée.