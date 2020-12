Chris Brown obtient une mise à niveau EP pour le 15e anniversaire de son premier album

Il y avait des rumeurs selon lesquelles leur relation était difficile en raison de publications politiques sur les réseaux sociaux, mais il semble que Lil Wayne et Denise Bidot soient de retour sur la bonne voie. Le couple a laissé entendre qu’ils se sont réconciliés récemment, surtout après que les fans ont remarqué qu’ils flirtaient à nouveau sur Instagram. Le couple a rencontré un problème lorsque Weezy a publié une photo de lui-même avec le président Donald Trump alors qu’il approuvait le dirigeant controversé et son plan Platine pour les Noirs américains. Bientôt, Wayne et Denise ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux et ils ont tous deux envoyé des messages énigmatiques suggérant que la romance était terminée.

Cependant, Denise est de retour au partage de photos, et celles-ci montrent qu’elle a passé des vacances agréables avec ses proches à ses côtés. Le modèle a téléchargé un flux de photos indiquant qu’elle vivait la belle vie avec Lil Wayne à la Nouvelle-Orléans. «Le week-end de Thanksgiving était tout simplement parfait», a-t-elle écrit dans la légende. « Merci chaque jour. »

En plus de prendre de la bonne nourriture et de profiter d’une bonne compagnie, Denise a partagé quelques images de Lil Wayne alors qu’il souriait à la caméra et a pris le temps de faire du skate. Glissez le message ci-dessous pour voir toutes ses photos.

