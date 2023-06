Le personnage de NEW BRIDGERTON qui s’oppose à Pénélope dans la saison 3 de la série NETFLIX

Netflix

La troisième saison de « Bridgerton » prend de plus en plus de couleurs. Rencontrez le nouveau personnage qui deviendra l’adversaire de Pénélope.



Après tant d’attente la troisième saison de Bridgerton Il a déjà forme et couleur pour sortir sur Netflix. Après le succès des deux premières éditions, le géant du streaming a décidé de miser à nouveau sur cette production de Shonda Rhimes et de nouveaux épisodes arriveront bientôt. Ils sont déjà dans le processus de post-production.

En effet, le tournage de la troisième saison s’est terminé en février de cette année. Et, bien que Bridgerton Il n’a toujours pas de date de sortie, la vérité est que certains détails de ce qui va arriver sont déjà connus. Même si le plus important est que cette fois, les principaux protagonistes seront Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan).

L’histoire d’amour de ces deux personnages est basée sur le quatrième livre de Julia Quinn, Séduire M. Bridgerton dont ils sont les protagonistes. Dans ce numéro, il a été révélé que Penelope cherche un mari, tandis que Colin tente de reconquérir leur amitié et l’aide à devenir une femme intrigante et flashy pour les hommes de la société londonienne.

Cependant, dans cette rencontre qu’ont les protagonistes, Pénélope est une nouvelle fois déçue de Colin par l’apparition d’un nouveau personnage. Il sera interprété par Hannah New, qui a été confirmée par Date limite en tant que nouveau membre du casting de Bridgerton et deviendra l’adversaire le plus important de celui qui dirige également Lady Whistledown.

Dame Tiley Arnold sera le nom du personnage de New, mais pourquoi sera-t-elle la nouvelle adversaire de Pénélope ? Ici tous les détails :

La rivalité qui va se nouer entre Penelope et Lady Tiley :

Quand Date limite a rapporté l’ajout de Hanna New au casting a décrit son personnage comme une veuve audacieuse qui hérite de la richesse de son défunt mari. Cela vous donne maintenant la possibilité de profiter à la fois de la liberté financière et sexuelle.. C’est justement cela qui retiendra l’attention de Colin, qui s’est toujours défini comme un admirateur des femmes fortes et indépendantes.

Pour cette raison, l’indépendance et la force de Lady Tiley pourraient devenir un problème pour Penelope, qui a toujours été amoureuse de son amie. Bien que la vérité soit que pour connaître la vérité, il faut attendre, pour l’instant, la sortie de la série sur Netflix.

