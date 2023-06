Quand Spider-Man: Across the Spider-Verse sort-il en ligne et où le regarder?

Cinéma

Le nouveau film mettant en vedette Miles Morales est un succès et nous vous disons ici ce que l’on sait de son arrivée sur les plateformes de streaming.



© @MarvleLatinoamericaLe nouveau film Spiderman est un succès et la curiosité s’est déjà manifestée quant au moment où les plateformes de streaming pourraient arriver.

Malgré que Spiderman: à travers le Spider-Verse Il vient de sortir dans les salles au Mexique et en Amérique Latine, les fans de ce personnage se demandent déjà quand est-ce qu’il sort en ligne et où le regarderdoute que nous vous répondrons ci-dessous.

Quand Spider-Man : Across the Spider-Verse est-il mis en ligne ?

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour sa première en ligne, Spiderman: Across the Spider-Verse devrait arriver sur les services de streaming en décembre 2023six mois après sa sortie en salles, en tenant compte du fait que c’était le même temps que Spider-Man: Into the Spider-Verse a mis pour atteindre les plateformes de streaming.

En fait, le précédent film d’animation Spiderman a été créé le 14 décembre 2018 dans les salles et est arrivé en juin sur les services de streaming, donc la période pour que la suite atteigne ces plateformes pourrait être la même.

Où regarder Piderman: Across the Spider-Verse en ligne?

Très probablement, ce film peut être vu sur Netflix en raison de l’accord que Sony Pictures et le grand N rouge ont signé en 2021, qui aurait le scoop pendant les 18 premiers mois, puis atteindrait l’une des plateformes appartenant à Disney, soit Disney + ou Star +.

