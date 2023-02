Danielle Panabaker rend hommage à son personnage dans The Flash Ahead of Last Season

Danielle Panabaker, l’actrice derrière Caitlin Snow, est prête à dire au revoir à The Flash dans la neuvième et dernière saison de l’émission The CW.

Danielle Panabaker rend hommage à son personnage dans The Flash Ahead of the Final Season

Le casting de Le flash commence à dire au revoir à la série. Bien sûr, beaucoup sauront Danielle Panabaker pour avoir brillé dans différents films Disney comme Ciel haut ou Coincé dans la banlieue. Pourtant, la grande majorité la reconnaît pour son interprétation de Caitlin Snow dans la série à succès de The CW en tant que membre essentiel de l’équipe de Barry Allen de Grant Gustin.





En effet, l’actrice a eu l’opportunité de donner vie à une version alternative de son personnage, Killer Frost ; une méchante devenue héroïne. Et alors que la série se prépare à se terminer avec sa neuvième saison à venir, Danielle commence à dire au revoir au rôle qui a marqué à jamais sa carrière.

Grâce à son compte Instagram, Panabaker a partagé une vidéo de certains des moments de Frost tout au long de la série, révélant qu’ils approchent déjà des derniers jours de tournage, ce qui sera sûrement très émouvant pour l’équipe travaillant sur la série depuis près de 10 ans.

Le flash rejoint Flèche sur The CW en 2014, formant l’Arrowerse, un univers télévisuel basé sur les personnages de DC Comics qui a ensuite accueilli Super Girl, Les légendes de demain de DC, Éclair noir, et Batwomanainsi que Superman. & Loïsqui a finalement rompu avec ce canon et construit sa propre franchise.





Killer Frost apparaîtra-t-il dans la dernière saison de The Flash ?

La réponse simple serait non puisque le personnage est décédé lors de la huitième saison de la série. Cependant, ce ne serait pas la première fois que la série ramènerait quelqu’un que l’on pensait incapable de revenir. Dès lors, les chances de revoir l’alter ego de Caitlin existent.

En tout cas, Panabaker fera partie des épisodes avec son personnage habituel, accompagnant Gustin et Candice Patton dans le rôle d’Iris West. De plus, la neuvième saison ramènera plusieurs vieilles connaissances telles que Oliver Queen, John Diggle, Wally West, Bloodwork, Rick Cosnett, Matt Letscher et Jessica Parker Kennedy, entre autres.

Le grand mystère en suspens est le retour de Carlos Valdes dans le rôle de Cisco Ramon, qui est devenu l’un des personnages préférés des fans mais a quitté la série dans la saison numéro 7. Pour le moment, il n’y a aucune confirmation quant à son retour, mais les fans l’espèrent. d’apparaître même brièvement afin que tous les membres de l’équipe Flash originale soient présents pour la dernière course du Scarlet Speedster.

Le flash premières de la dernière saison sur The CW le mercredi 8 février à 8/7 c.