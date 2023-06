Taylor Swift débarque en Amérique latine : Qui est Sabrina Carpenter ? Combien de temps dure le concert ? set list et plus

Swifties il y a de bonnes nouvelles! Après une longue attente (ou alors il semblait) Taylor Swift a annoncé qu’elle viendrait en Amérique latine avec The Eras Tourc’est pourquoi nous vous donnons tous les détails, tels que qui est sabrina charpentier, combien de temps dure le concert, quelles chansons joue-t-ils’il y aura des thèmes surprises et plus loin.

La chanteuse américaine de 33 ans était ravie d’annoncer qu’elle était enfin visitera le Mexique, Argentine et Brésil C’est pareil 2023 et pour sa tournée en Amérique Latine qui ouvrira leurs présentations est Sabrina Carpenter.

Quand est le concert de Taylor au Mexique, au Brésil et en Argentine ? Les trois premières dates sont au Mexique, les 24, 25 et 26 août pour arriver plus tard en Argentine les 9 et 10 novembre et ce même mois les 25 et 26 au Brésil.

+ Qui est Sabrina Carpenter ?

Sabrina Charpentier est assez bien connu, cependant, après avoir annoncé que ouvrira des concerts pour Taylor Swift au Mexique, en Argentine et au Brésille trop actrice C’est devenu une tendance, c’est pourquoi nous vous disons Qui est-ce.

Carpenter a actuellement 24 ans. et on ne plaisante pas quand on dit que c’est plutôt bien connu, juste sur Instagram, il compte plus de 29,3 millions de followers et selon IMDB, a plus de 60 crédits en tant qu’actrice, entre vidéoclips, films et séries.

Dans quelles séries et films Sabrina Carpenter apparaît-elle et quelles chansons a-t-elle ?

En plus de ses vidéoclips, Sabrina Carpenter a participé à des films tels que Grande fille 1 et 2, Urgence, des nuages, Work It : Au rythme des rêves et La haine que tu donnes. Parmi les séries auxquelles il a participé figurent princesse sofia, redevance, Rylie et le monde, Prenez la blague ! et Galaxie errante.

Les chansons de Carpenter incluent Absurdité, Pouces, en train de me regarder, Parce que j’aimais un garçon, me poursuivre en justice, en chemin, Côté sauvage, Peau et pourquoientre autres.

+ Combien de temps dure le concert de Taylor Swift sur The Eras Tour ?

Tout semble indiquer que l’attente en vaudra la peine, non seulement pour voir TayTay, mais parce que son spectacle a effectivement duré 3 heures et 15 minutes en présentant un total de 44 chansonsSinon, comment serait une tournée de toutes ses époques ou étapes?

Ces spectacles sont les plus longs de la carrière de Swift car ils présentent de ses débuts à nos jours, ce qui en fait un tour parfait de sa carrière.

+ Quelle est la setlist de The Eras Tour pour l’Amérique Latine ?

Les présentations au Mexique indiqueront si la setlist reste la même que pour le reste du monde, mais nous vous parlerons des chansons qu’il est connu pour interpréter et que sont divisés en 10 actes musicaux.

amoureux: Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down, Lover et The Archer. Sans peur (version de Taylor): Fearless (Version de Taylor), You Belong with Me (Version de Taylor) et Love Story (Version de Taylor). toujours: C’est la putain de saison, Willow, Marjorie, Problèmes de champagne et Tolérez-le. Réputation: …Ready for It?, Delicate, Don’t Blame Me et Look What You Made Me Do. Parlez maintenant: Enchanté. Rouge (version de Taylor): 22, Nous ne nous remettrons jamais ensemble, je savais que tu avais des ennuis et trop bien (la version 10 minutes) Folklore: String invisible, Betty, La dernière grande dynastie américaine, August, Illicit Affairs, My Tears Ricochet, The 1 et Cardigan. 1989: Style, Blank Space, Shake it Off, Wildest Dreams (Taylor’s Version), Bad Blood, Mirrorball et une chanson surprise à chaque concert. Taylor Swift: Tim McGraw. minuit: Lavender Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilante Shit, Bejeweled, Mastermind et Karma.

