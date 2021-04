Walter Olkewicz meurt, Twin Peaks et l’acteur de Seinfeld avait 72 ans

Nous avons une triste nouvelle à transmettre en tant qu’acteur de personnage Walter Olkewicz, peut-être mieux connu pour ses rôles dans l’original Pics jumeaux et la sitcom des années 90 Grâce sous le feu, nous a quittés. Selon son fils, Olkewicz est décédé tôt mardi matin à son domicile Reseda à Los Angeles. Il avait 72 ans.

Bien que la cause exacte n’ait pas été révélée, l’acteur aurait été aux prises avec divers problèmes de santé au cours des 20 dernières années. Il a également subi une série de chirurgies du genou qui ont provoqué des infections et laissé Olkewicz alité. Ce sont également ces problèmes de santé qui ont poussé Olkewicz à se retirer de l’action.

Walter Olkewicz est né le 14 mai 1948 à Bayonne, New Jersey. Après l’université, l’acteur en herbe commencerait à apparaître dans des émissions de télévision classiques comme Taxi, Barney Miller, et Alice. Il ferait ses débuts au cinéma dans le film de 1976 Monde futur, la suite du film de Michael Crichton de 1973 Westworld. Plus de rôles ont été rapides à suivre, Olkewicz passant à jouer le soldat Hinshaw dans le film de guerre de Steven Spielberg 1941 l’année suivante. Il a ensuite travaillé avec Joel Schumacher sur le thriller juridique de 1994 Le Cllient comme avocat mafieux Jerome « Romey » Clifford.

Olkewicz apparaîtrait également dans des films comme Faire la note, La grande image, Stuart sauve sa famille, et Par 6. Il est également apparu dans un grand nombre d’émissions de télévision populaires, principalement des séries comiques bien connues comme À votre santé, Newhart, Marié avec des enfants, Les liens familiaux, et Dharma et Greg. Il a également eu des rôles mémorables dans des programmes comme ER, Loi LA, Le meurtre qu’elle a écrit, et Clair de lune. Olkewicz est également mémorable pour Seinfeld fans après avoir joué Nick le gars du câble dans un épisode de 1996.

Sur Grâce sous le feu, Olkewicz a eu un rôle récurrent en tant que Dougie Boudreau, un collègue de la titulaire Grace (Brett Butler) en tant que raffinerie de pétrole du Missouri. Il a joué le rôle des quatre premières saisons de l’émission. Dans le monde de la sitcom, Olkewicz est également connu pour jouer à Tiny McGee sur Qui est le boss? et Walter Plimp sur Cour de nuit.

L’un des rôles les plus célèbres de l’acteur de personnage est celui du Canadien Jacques dans la première saison de la série ABC de David Lynch. Pics jumeaux en 1990. Le personnage reviendrait plus tard pour Twin Peaks: Marche du feu avec moi en 1992 et Twin Peaks: les pièces manquantes en 2014. Son dernier crédit d’acteur est venu en 2017 lorsqu’il est revenu au rôle une dernière fois pour le redémarrage de 2017 de Pics jumeaux sur Showtime.

« C’était son premier rôle en près de 15 ans, et il a tout fait derrière un bar pour couvrir le fait qu’il ne pouvait pas se tenir debout », a déclaré le fils d’Olkewicz.

Les survivants d’Olkewicz incluent son fils, le scénariste Zak Olkewicz; une belle-fille, scénariste et actrice Katrina Rennells; et petits-enfants Sadie et Declan Robert. Nos pensées vont à eux et au reste de la famille et des amis d’Olkewicz en cette période douloureuse. En tant qu’acteur qui avait la capacité de rendre chaque rôle de son mémorable, peu importe sa taille, Walter Olkewicz a certainement laissé sa marque sur ce monde. Il va nous manquer. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Twin Peaks, Obituary, Seinfeld