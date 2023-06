5 séries similaires à PRETTY LITTLE LIARS à voir sur NETFLIX

Netflix

La série avec Lucy Hale continue d’être un succès 13 ans après sa première. Revoyez la liste des fictions similaires sur Netflix !



© IMDbPretty Little Liars a été créée en 2010.

Il ne fait aucun doute que l’un des classiques de l’adolescence de la dernière décennie est Pretty Little Liars. L’histoire dirigée par Lucy Hale et Ashley Benson Il fait toujours fureur dans le monde entier. Pour ceux qui manquent cette belle production, Netflix Il a d’innombrables séries similaires dans son catalogue. Sachez ce qu’ils sont !

+ Pretty Little Liars : 5 séries similaires à regarder sur Netflix

–Riverdale

Si vous êtes fan de Pretty Little Liarsvous avez sûrement vu Pretty Little Liars : Péché originel sur HBO Max. Il s’agit d’un retombées créé par Roberto Aguirre-Sacasal’esprit derrière riverdale. De cette façon, le scénariste a confirmé que les deux histoires se déroulent dans le même univers. C’est pourquoi vous devriez voir le 6 saisons dans Netflix de cette fiction qui se concentre sur Archie et ses amis, un groupe qui passe à l’âge adulte en traversant l’amour, l’école, la famille et de sombres mystères.

– quelqu’un ment

Une prémisse semblable à celle de Pretty Little Liars Il peut être trouvé à quelqu’un mentla série de Netflix de 2 saisons qui est basé sur le roman de Karen M McManus. Dans celui-ci, cinq étudiants très différents sont réunis après une punition scolaire. La vérité est qu’un homicide les maintiendra ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu.

-Obtenir encore

Avec 10 épisodes dans Netflixune série créée par Holly Phillips devient la proposition idéale à ne pas manquer Pretty Little Liars. Il s’agit de obtenir encore, une histoire dans laquelle quatre filles d’un collège d’élite forgent une alliance dans un acte secret de vengeance rusée. Son objectif ? Exposez les injustices commises dans la prestigieuse institution.

– 13 raisons pour lesquelles

Longue série de teen drama ? Donc tu ne peux pas manquer 13 raisons pour lesquelles dans Netflix. tout au long de leur 4 saisonscette création de brian yorkey a plusieurs choses en commun avec Pretty Little Liars. Et c’est qu’il suit Clay Jansen, un jeune homme qui est au milieu d’une série de mystères déchirants à la suite du suicide tragique d’un de ses amis.

-Toi

Si vous êtes pris dans les scènes mystérieuses de Pretty Little Liarsvous devez ajouter toi à votre liste de Netflix. Cette série de 4 saisons créé par Greg Berlanti et Sera Gamble présente un directeur de librairie qui s’intéresse trop à un étudiant diplômé, développant une obsession dangereuse.

