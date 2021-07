Le patron de Gossip Girl confirme que Luna de Zión Moreno est un personnage transgenre

« Luna est Luna pour ces gens, et c’est tout. »

Avant même sa sortie, HBO Max Une fille bavarde avait été décrit comme « très, très bizarre », promettant une parcelle plus de représentation à l’écran que la série originale.

Après un épisode, nous avons déjà rencontré des personnages gays, bisexuels et pansexuels au sein de la nouvelle clique principale de la série. Maintenant, le showrunner Joshua Safran a confirmé que le personnage de Zión Moreno, Luna La, est transgenre.

Zión Moreno, qui est elle-même transgenre, joue Luna La. Luna est une amie proche de Julien Calloway (Jordan Alexander), qui agit en tant que styliste/assistante des médias sociaux de Julien aux côtés de Monet de Haan (Savannah Smith).

Dans une interview avec Variety, on a demandé à Safran si Zión jouait ou non Luna en tant que personnage cisgenre. Safran a ensuite confirmé que Luna était une femme trans dans la série.

Luna La de Zion Moreno est un personnage transgenre dans Gossip Girl. Photo : Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images, HBO Max

« Non, Luna est trans. Je dis ça, mais je ne sais pas à quel point il y a une référence oblique. Mais oui, Luna est une femme trans dans la série », a déclaré Safran au point de vente. « Nous avons décidé en tant qu’écrivains que ce n’était pas une série sur la façon dont elle est devenue elle-même authentique. Ce n’est tout simplement pas notre histoire. Luna est Luna pour ces gens, et c’est tout. »

Safran a également ajouté que l’identité de Luna ne fera pas l’objet de l’une des explosions, des stratagèmes ou des révélations de Gossip Girl, ajoutant: « Il y a une histoire plus tard dans la saison qui parle de divulgation. Mais Gossip Girl n’arme le genre ou la sexualité de personne dans le spectacle, ou la race ou l’identité.

Avec un seul épisode de Une fille bavarde disponible en streaming pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure la vie personnelle de Luna sera explorée au cours de la première saison de la série. Les fans sont déjà tombés amoureux du personnage et la demande pour Luna d’avoir ses propres intrigues plus grandes, en dehors du récit de Julien, augmente.

Dans une interview avec Elle, Zión a expliqué un peu plus ce qu’elle espère voir pour le personnage de Luna au début de la saison deux, si HBO Max renouvelait la série : « J’aimerais juste voir Luna tomber amoureuse », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela l’humaniserait vraiment aussi. »

Zión a également réfléchi à l’importance de la représentation au sein du nouveau Une fille bavarde série, disant à Looper: « Je pense que je suis vraiment très humilié aussi, car c’est le plus grand projet dans lequel j’ai jamais entrepris. Et c’est une si grande échelle, donc je pense que cela a été vraiment excitant pour moi Et comme Savannah [Smith] dit, je pense que ça va être vraiment gratifiant de pouvoir avoir un impact sur la vie des petits enfants homosexuels, sur la vie des petits enfants latinos, et j’espère juste que nous pourrons [use] cette représentation et les incite à vivre de manière authentique et à vivre pleinement. »

