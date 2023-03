Immortalisez les photos de famille pour la fête des grands-mères

in

Chaque premier dimanche de mars a lieu la fête des grands-mères. Celle-ci permet aux familles de prendre du temps pour elles, comme elles en prennent toute l’année avec leurs petits-enfants. C’est une occasion de les remercier, et de les chouchouter. Pour leur faire plaisir, on peut même leur offrir un petit cadeau. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par l’idée d’un album photo ?

Un album photo pour immortaliser les photos de famille

Pour immortaliser vos photos de famille à l’occasion de la fête des grands-mères, nous vous recommandons de créer un livre souvenir. Souvent, les mamies sont très attachées à leur famille, aux enfants et petits-enfants. Si vous habitez à proximité et que vous leur rendez fréquemment visite, c’est une façon de partager et de conserver des souvenirs pouvant être communs.

Mais, si vous vivez à distance, et que vous ne pouvez pas les voir toutes les semaines ou chaque mois, la dimension est tout autre. En plus de partager des moments, c’est une manière pour elles de garder leurs petits-enfants près d’elles. Les mamies peuvent voir l’évolution de la famille au fil des années, à travers un reportage en images. Ce cadeau sera très émouvant, et nouera un lien très fort.

Quels sont les avantages de ce cadeau ?

Offrir un cadeau de ce genre est un beau geste pour se remémorer des moments passés ensemble, ou montrer l’évolution des petits qui grandissent au cours des années. Que ce soit un cadeau de votre part à votre grand-mère ou de vos enfants à leurs mamies, il comporte de nombreux avantages. Déjà, il est accessible et ne coûte pas très cher, en fonction de la couverture, du nombre de pages et d’autres paramètres choisis.

Ensuite, il est personnalisable à l’infini avec un site comme Flexilivre. Outre les photos que vous choisissez forcément, vous pouvez choisir l’ambiance de votre livre, son style, les couleurs et même la texture. De ce fait, il sera unique et vous pourrez l’ajuster aux goûts de votre grand-mère.

Mais, ce n’est pas tout. Il a une grande valeur émotionnelle, comme nous le disions précédemment. C’est un cadeau que l’on aime forcément recevoir, et que l’on garde très longtemps. Un livre souvenir est riche en émotions, et procure beaucoup de plaisir à la destinataire.

Pour finir, c’est un cadeau facile à faire. Vous pouvez très simplement le créer en ligne. Des tutoriels sont disponibles et les sites de création sont très intuitifs, dans le but de vous simplifier les démarches.

Comment faire pour le créer ?

Même si la fête des grands-mères concerne généralement leur relation avec leurs petits-enfants, c’est aussi un moyen de partager des moments avec la famille réunie. Alors, dans votre album, vous pouvez réunir des photos de tous les membres de votre tribu.

Pour commencer la création de votre livre, vous devez sélectionner les photos. Choisissez des photos de qualité, pour qu’elles soient de bonne résolution lors de l’impression.

Dans votre cadeau, voici ce que vous pouvez présenter :

Clichés de toute la famille

Photographies des enfants

Photographies des petits enfants

Photos de groupes

Images d’événements importants, mariage ou anniversaires, par exemple

Évolution des enfants

Photos de couple

Images d’enfance

Mots doux

Ainsi, le choix est vaste. L’essentiel est qu’il vous ressemble. Une fois les clichés choisis, insérez-les dans un album sur un site spécialisé. Choisissez votre thème, la mise en page, puis faites imprimer le cadeau ! Il plaira à coup sûr aux mamies qui le recevront.