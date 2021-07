Pourquoi Addison Rae a-t-il été renvoyé de l’UFC ? Voici le drame expliqué.

Addison Rae affirme qu’elle a été « licenciée » de son rôle de courte durée en tant que correspondante de l’UFC à la suite des réactions de journalistes professionnels.

Vendredi 9 juillet, la chanteuse « Obsessed » et star de TikTok a annoncé qu’elle avait décroché un nouveau poste en tant que correspondante de l’UFC pour le match UFC 264 : Dustin Poirier contre Conor McGregor. « J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant trois mois entiers pour me préparer à ce moment », a tweeté Addison, à côté de deux photos d’elle en robe jaune tenant un microphone de marque UFC. (Elle a fréquenté la Louisiana State University avant d’abandonner pour se concentrer sur sa carrière TikTok.)

Bien qu’il soit courant que des célébrités travaillent comme correspondants lors d’événements sur le tapis rouge, Addison a reçu un contrecoup pour avoir pris de la place de la part de journalistes professionnels qui n’ont pas le privilège d’occuper sa place.

« Je suis allé à l’école de journalisme pendant deux ans et j’ai fait un stage (non rémunéré) pendant encore un an et demi. Je n’ai jamais été embauché et j’ai dû changer de carrière. Merci pour cette information », a tweeté une personne.

Un autre a ajouté: « C’est irrespectueux envers toutes les personnes qui vont à l’université et travaillent dur pour des emplois comme celui-ci et parfois ne les obtiennent même pas, mais parce qu’Addison a de l’influence, elle les a sur les journalistes sportifs QUALIFIÉS. »

Devrions-nous embaucher quelqu’un qui s’est cassé les fesses à l’université, qui aime vraiment l’UFC et a faim d’une opportunité dans le journalisme ?? Non, embauchons Addison Rae parce qu’elle est populaire pour « le jeter en arrière » sur tik tok. https://t.co/vZ62DUR3iX – Z (@ZackFrongillo) 10 juillet 2021

Je suis allé à l’école de journalisme pendant deux ans et j’ai fait un stage (non rémunéré) pendant encore un an et demi. Je n’ai jamais été embauché et j’ai dû changer de carrière. Merci pour cette information. 🥲 – Erinn Alexandre (@ErinnAlexander) 10 juillet 2021

C’est irrespectueux envers toutes les personnes qui vont à l’université et travaillent leur cul pour des emplois comme celui-ci et parfois ne les obtiennent même pas, mais parce qu’Addison a du poids, elle les a sur les journalistes sportifs QUALIFIÉS – Victor jahaj (@vejijahaj_veji) 10 juillet 2021

Quelques heures plus tard, Addison a tweeté : « Nvm, vous m’avez tous fait virer. »

Cependant, il s’avère qu’Addison n’était probablement pas un correspondant officiel de l’UFC de toute façon. Une source a dit à E! News: « Elle a fait une activation sociale pour l’UFC où elle a interviewé Dustin parce qu’ils viennent de la même ville, Lafayette. Elle n’est pas, et n’a jamais été, une correspondante. Elle sera au combat ce soir mais juste en tant que spectatrice. Il n’a jamais été prévu qu’elle ait d’autres responsabilités officielles. »

