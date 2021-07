John Stamos réagit à une photo virale d’Ashley Olsen en randonnée avec une machette

John Stamos est aussi confus que le reste d’entre nous à propos de la photo virale de son ancienne co-star de « Full House » Ashley Olsen en randonnée dans les bois avec une machette dans une main et un verre dans l’autre.

Stamos, 57 ans, était perplexe lorsque Hoda Kotb et Jenna Bush Hager lui ont demandé à la 4e heure de AUJOURD’HUI lundi sa réaction à la photo.

Le petit ami d’Ashley Olsen, Louis Eisner, a partagé cette photo d’elle en randonnée dans les bois avec une machette dans une main et un verre dans l’autre. knuckles.eisner / Instagram

« Je ne leur ai pas parlé depuis un moment », a-t-il déclaré à propos d’Olsen et de sa sœur jumelle, Mary-Kate. « Peut-être que ça se prépare pour Halloween ? Je ne sais pas, je n’ai pas de commentaire. »

Stamos discutait de son prochain podcast sur le vrai crime, « The Grand Scheme: Snatching Sinatra », et ne pouvait que lever les mains et hausser les épaules en essayant de déchiffrer ce qui se passait sur la photo d’Olsen.

La photo a été partagée par le petit ami d’Olsen, Louis Eisner, 32 ans, sur ses histoires Instagram vendredi. Il n’avait à juste titre pas de légende dessus, car que pouvait-on vraiment dire de plus ?

Olsen, 35 ans, a l’air de sortir pour une randonnée relaxante avec un sweat-shirt blanc, des baskets Yeezy noires, une chemise nouée autour de la taille, un pantalon en lin, un chapeau à l’envers, des lunettes de soleil surdimensionnées et … une machette noire. Elle semble également apprécier un cocktail.

C’est un regard rare sur le temps libre pour les célèbres jumeaux Olsen, les magnats de la mode et les anciennes stars de l’enfance sur « Full House » lors de son succès de 1987 à 1995. Et il est clair qu’Ashley Olsen préférerait ne pas être dérangée pendant sa nature des promenades.