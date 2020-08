Record professionnel en difficulté: le capitaine de ManUnited reste en chute libre

Harry Maguire, footballeur national anglais et défenseur le plus cher du monde, est en difficulté: le professionnel est condamné à une longue peine avec sursis pour diverses infractions. Il est la victime, dit-il, et fait de graves allégations contre la police. Mais il a des ennuis.

En quelques jours, toute la défense centrale régulière du champion d’Angleterre, Manchester United, l’un des clubs les plus précieux du monde, a dû faire face à la police. Toujours en vacances, mais avec des conséquences fondamentalement différentes.

La partie droite du rempart de Manchester s’appelle Victor Lindelöf et est un international suédois. Dans sa ville natale, le jeune homme de 26 ans a été témoin de la façon dont un jeune homme a volé le sac à main d’une vieille dame, a poursuivi le voleur et l’a finalement attrapé. La police de Västerås a par la suite voulu «profiter de l’occasion pour remercier le témoin pour son intervention rapide et avisée pour récupérer la propriété du plaignant».

L’autre, encore plus important des deux, est Harry Maguire, capitaine de ManUnited, international anglais et le défenseur le plus cher du monde. Il semble peu probable pour le moment que la police le remercie. Parce que Maguire a des problèmes avec la police grecque, cela n’est pas contesté.

Il est également convenu que le jeune homme de 27 ans a été arrêté la semaine dernière alors qu’il était en vacances à Mykonos dans le cadre d’une violente confrontation et a depuis été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis. Maguire a été reconnu coupable d’agression répétée, de tentative de corruption, de violence contre des fonctionnaires et de diffamation par le tribunal. Le frère aîné de Maguire, Joe, et un ami ont également été reconnus coupables. Il existe deux versions très différentes du processus.

“Je suis très riche, je peux vous payer”

Harry Maguire après son audience au tribunal. (Photo: images imago / ZUMA Wire)

Maguire, selon la police de l’île de vacances, est le coupable: les agents étaient à l’origine appelés pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de touristes. Maguire, son frère et ami, qui a également été reconnu coupable, aurait poussé des officiers qui se sont ingérés dans la dispute. La BBC rapporte que le joueur national a ensuite été menotté et emmené au poste de police avec deux compatriotes.

Là aussi, le groupe de trois hommes n’a pas voulu se calmer au début, ils “se sont battus violemment et ont poussé et frappé trois policiers”, comme l’explique la police. L’un des trois a tenté d ‘”offrir de l’argent pour que l’affaire ne se poursuive pas”. Les mots auraient dû être clairs: “Je suis le capitaine de Manchester United. Je suis très riche, je peux vous payer, allons-y.”

Pour le riche joueur national, qui aurait déménagé de Leicester City à Manchester pour 87 millions d’euros en 2019, l’affaire est tout aussi claire: il est avant tout une victime, il a nié avec véhémence toutes les allégations lors des négociations de samedi. “Je reste fort et confiant”, a déclaré Maguire: “Si je le fais, mes amis, ma famille et moi sommes les victimes.” Maguire craignait d’être kidnappé.

“J’avais peur pour ma vie”

Selon son avocat, cité dans les médias britanniques, le différend a été déclenché par le soupçon que la sœur du footballeur avait reçu une drogue du viol, et les médias anglais ont rapporté un couteau poignardé sur l’avant-bras de la sœur.

Gareth Southgate et Harry Maguire ne travaillent plus ensemble. (Photo: images imago / images PA)

Les policiers en civil n’ont pas pu s’identifier lorsqu’ils ont arrêté son minibus, a-t-il déclaré. Il a essayé de s’enfuir parce qu’il n’avait aucune idée de qui étaient les hommes. “J’étais dans une si grande panique”, a déclaré Maguire. Il a porté de graves accusations contre les policiers impliqués: “J’avais peur pour ma vie. Ils m’ont frappé aux jambes et ont dit que ma carrière était terminée.”

Il a la conscience tranquille et connaît la vérité. “Je ne pense pas que je dois des excuses à personne. Vous vous excusez quand vous avez fait quelque chose de mal. Je n’ai rien fait de mal”, a déclaré le défenseur central. L’avocat des policiers a contredit ceci: les policiers s’étaient identifiés comme les victimes. Il a été “choqué”, a-t-il dit, que le professionnel ne veuille pas s’excuser.

L’entraîneur national est inconstant

Le footballeur professionnel est désormais de retour dans son pays d’origine, le verdict de culpabilité a été rendu mardi en son absence. Maguire ne veut pas accepter la décision: “Après l’audience d’aujourd’hui, j’ai demandé à mon équipe juridique d’informer les tribunaux que nous ferons appel avec effet immédiat”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Selon la justice grecque, déposer un appel annule le jugement initial et annule la condamnation”, indique le communiqué de Manchester United. “Cela signifie qu’Harry n’a aucune condamnation antérieure et sera de nouveau jugé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. En conséquence, il n’est soumis à aucune restriction de voyage internationale.” Le défenseur est optimiste – et philosophique. Dans un post Instagram, il l’a dit avec Bouddha: “Trois choses ne peuvent pas être cachées longtemps”, a écrit le joueur: “Le soleil, la lune – et la vérité.”

La version de l’incident qui se rapproche le plus de la vérité sera désormais renégociée et le dossier sera rouvert devant une instance supérieure. Le professionnel en tant que victime ou en tant qu’auteur? L’entraîneur anglais Gareth Southgate est apparemment encore indécis: au début, il avait nommé son défenseur central pour les prochains matchs de la Ligue des Nations en Islande et au Danemark: “Je ne peux compter que sur les informations dont je dispose. Et j’ai avec Harry. parlé », expliqua d’abord l’entraîneur. “Si les faits changent, je devrais bien sûr reconsidérer. Mais je n’ai aucune raison de douter de ce qu’il m’a dit.”

Quelques heures plus tard, cependant, il frappa à nouveau Maguire de la liste. “Comme je l’ai dit plus tôt dans la journée, je me suis réservé le droit de revoir la situation. Ayant parlé à Manchester United et au joueur, j’ai pris cette décision dans l’intérêt de toutes les parties et en tenant compte des implications pour nos préparatifs pour la prochaine. Semaine », a déclaré Southgate. Il avait déjà réprimé les fautes de ses stars dans le passé et n’avait pas pris en compte Raheem Sterling de Manchester City, entre autres.

Maguire a réagi déçu mais composé: “J’adore jouer pour mon pays. Physiquement et mentalement, je suis prêt à jouer. Je suis déçu mais bien sûr je comprends”, at-il déclaré. Mais le défenseur le plus cher du monde a actuellement des choses plus importantes à clarifier que les attaques des Islandais et des Danois. Le monde de Maguire, comme l’écrit le “Guardian” anglais, est actuellement “en chute libre”.