Fake Profile : FIN EXPLIQUÉE de la série colombienne Netflix

Netflix

Si vous avez déjà vu le « Faux profil » de Netflix et que vous avez des doutes, nous vous expliquerons ce qui se passe à la fin avec la romance de Camila et Miguel et ce qui se passe avec Angela.



La fin « Faux profil » de Netflix expliquée

La Série colombienne qui a été un succès sur Netflix est celui mettant en vedette le Mexicain Caroline Miranda et Rodolfo Salasqui montre en 10 chapitres les déceptions dans les applications de rencontres, si vous avez fini de le regarder et que vous avez des doutes, nous expliquons ici le Explication finale de la série « False Profile ».

Tout a commencé quand Camila se crée un profil sur une appli de rencontre à la recherche de l’amour de sa vie et rencontre « Fernando », ce qu’elle ne sait pas c’est qu’il n’est pas célibataire et qu’il a utilisé un faux nom, commence alors une histoire de tromperie, de mensonges et de secrets.

La fin « Faux profil » de Netflix expliquée

ALERTE SPOILER – Avant de savoir que cet article contient des spoilers, ne continuez donc à lire que si vous avez déjà vu la série.

Pedro Ferrer a conçu les caméras de surveillancesachant qu’il lui restait peu de temps à vivre il voulait que ses enfants ne continuent pas avec les mauvaises personnes. Angela confronte son père et avoue que tué Camila et que Miguel s’est débarrassé du corps. Estévez veut emmener Angela témoigner à la Police, mais elle fait s’écraser et exploser la voiture, elle ne fait rien pour l’aider et croit qu’il est mort.

Le monsieur Pedro ne voulait pas qu’Adrián épouse Cristobal parce que ce sont des demi-frères. On découvre que ni Camila ni Miguel ne sont morts alors ils vont affronter Angela, tout devient incontrôlable et elle tire pour se défendre et dans la confusion, en plus de les blesser, tuer son père.

Angela est emprisonnéeCamila récupère également et à la fin il semble que elle et Miguel sont toujours amants, puisqu’elle le voit à la fenêtre pendant qu’il est en thérapie et quand il danse et n’est pas surprise. De nombreux doutes subsistent, alors un Deuxième Saison révélerait Quel est l’avenir de Camila Et que vont-ils faire maintenant qu’ils savent qu’ils ont un demi-frère ?

