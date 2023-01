Le Menu : Est-il possible de recréer les plats servis dans le film Star+ ?

Le film Le menudisponible sur la plateforme de streaming Étoile+présente un groupe de riches convives visitant un restaurant de luxe situé sur une île isolée où le chef Julien Slowick Il est prêt à satisfaire les palais de ces personnes venues débourser jusqu’à 1 250 dollars pour vivre une expérience culinaire unique qui, curieusement, va virer au cauchemar.

La réalité est que les plats présentés dans Le menu sont l’oeuvre de l’esprit créatif du chef Dominique Crenn qui a son propre restaurant dans la ville de San Francisco où chaque plat est présenté avec une belle poésie pour préparer le dîner. Elle assure qu’elle n’est pas « tellement fou » comme Slowik mais en même temps admet que « comprend la pression ». Voici une explication des plats qu’il a préparés pour le film.

+ Les plats de La Carte avec leurs ingrédients

.un. Huîtres crues avec mignonnette

Ce billet est servi lors du voyage vers l’île où commence l’aventure des convives, que vous pouvez voir dans Étoile+. C’est une huître crue dans une émulsion de réséda, de caviar, de citron et d’une feuille d’huître. Margot assure qu’elle préfère la saveur originale sans additifs tandis que Tyler n’apprécie pas cette opinion. L’intention est de montrer qu’ils viennent clairement de mondes différents.

.2. Amuse bouche

C’est un apéritif français composé de boules de melon compressées et marinées, de neige au lait et d’une dentelle carbonisée. Sans faire avancer grand chose sur l’intrigue, ce plat peut être considéré comme un spoiler sur ce qui va se passer à la fin du film si l’on considère les diners comme des boules de melon…

.3. Premier plat : l’île

Des plantes de toute l’île perchées sur les rochers du rivage, recouvertes d’eau de mer légèrement gelée et filtrée, surmontées de pétoncles. C’est la représentation finie que la nature compte plus que l’être humain et un avertissement important : quand ils ne seront plus là, l’île guérira.

.4. Deuxième plat : assiette de pain sans pain

Composé de six condiments salés qui ne sont pas accompagnés d’un peu de pain, ce qui le rend difficile à manger. La définition de la lutte des classes à son meilleur. Le pain représente le prolétariat serviteur des puissants. Slowik dit aux convives qu’ils sont ces condiments salés, sans le pain, ils ne signifient rien en soi.

.5. Troisième plaque : Mémoire

Tacos de cuisse de poulet de Bresse fumé al pastor, avec des tortillas à base de pâte ancestrale. Les clients des restaurants sont surpris lorsqu’ils voient les images de leurs misères les plus intimes imprimées sur ces assiettes. Toute une déclaration!

.6. Quatrième cours : Dévastation

Légumes cuits sous pression avec filet au four, pomme de terre confite, jus de viande et moelle. Dans cette séquence, la bande que vous pouvez voir dans Étoile+ prend une tournure inattendue lorsqu’un des chefs travaillant pour Slowik se suicide devant les convives et ses collègues, indiquant clairement que l’expérience dans ce restaurant sera plus profonde que prévu.

.7. Cinquième cours : Nettoyant pour le palais

Thé à la bergamote et au trèfle rouge. A cette occasion, Slowik décide d’assassiner le propriétaire du restaurant, l’accusant d’être le responsable de lui avoir enlevé son envie de cuisiner, une passion pour laquelle le chef a su vivre pendant toutes ces années mais ne se sent plus à l’intérieur.

.8. Sixième Cours : Le Caprice de l’Homme

Crabe, yaourt fermenté, laitue de mer séchée, umeboshi et varech. Pendant que les femmes savourent ce repas gastronomique, les hommes doivent courir à travers l’île pour échapper à ce qui pourrait être une issue fatale.

.9. Cours sept : la merde de Tyler

Slowik sait que Tyler connaît ses intentions et décide de le punir car le jeune homme a mis en danger la vie de Margot en l’invitant à cette expérience meurtrière. Ensuite, le chef oblige le restaurant à cuisiner quelque chose. Quel est le menu dans ce cas ? Tyler fait de l’agneau cru avec une sauce désagréable.

.dix. Burger avec frites

Margot demande à Slowik un cheeseburger et des frites. Il fait appel à la mémoire du chef qui se remémore ainsi ses meilleures années en cuisine et pourquoi il aimait le faire. Dans le même temps, elle devient une véritable révolutionnaire qui rompt avec l’establishment, lui sauvant ainsi la vie et s’échappant de l’île.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?