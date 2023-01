Kill Bill 3 doit arriver, déclare Vivica A. Fox : « Les gens ont faim »

Kill Bill Star Vivica A. Renard a appelé Quentin Tarantino à faire enfin ce qu’il fallait pour le public et à faire une troisième sortie. S’adressant récemment à Variety, Fox a déclaré que « les gens ont faim » d’un autre épisode de la franchise de films d’arts martiaux, Fox attendant (im) patiemment que Tarantino fasse l’annonce et lance le projet tant attendu.





« Les gens ont faim. Quentin [Tarantino], allons-y! J’ai attendu. Ils ont dit que ce serait ma fille qui grandirait. Je sais qu’il trouvera un moyen… peut-être que je serai dans un flashback. J’adorerais retravailler Quentin et j’adorerais retravailler avec Uma. C’était beaucoup d’entraînement. »

Mot de Kill Bill Vol. 3 a dérivé dans et hors de la rumeur et des rapports depuis un certain temps maintenant, plusieurs noms étant lancés pour savoir qui pourrait assumer le rôle principal de la fille de Fox motivée par la vengeance. Fox, qui a joué l’assassin rival, Vernita Green, alias Copperhead dans le premier Kill Billa ses propres idées de casting et a de nouveau appelé la star d’Euphoria Zendaya à prendre une épée et à se frayer un chemin sanglant dans la suite de Tarantino.

« Zendaya… elle est belle, elle est incroyable. Elle gagne des Emmys. Il faudrait l’adapter à son emploi du temps. Elle tue le jeu.

Mais, alors qu’elle semble tout à fait déterminée à obtenir Kill Bill 3 du sol, Fox admet qu’elle n’a pas parlé avec Tarantino depuis un certain temps.

« Je n’ai pas parlé à Quentin depuis un moment. La dernière fois que je l’ai vu, j’ai été invité à une fête lors de sa course aux Oscars pour [Once Upon a Time in Hollywood]le film avec Léo [DiCaprio] et Brad [Pitt]. Il a fait une super fête sur Sunset. Maintenant, il est papa ! Il prend peut-être un peu de temps pour apprécier la paternité.





Kill Bill Vol. 3 pourrait mettre en vedette Zendaya et Maya Hawke

HBO

C’est loin d’être la première fois que Fox demande Spider-Man : Pas de retour à la maison star Zendaya pour jouer une version plus ancienne de sa fille. Discuter du potentiel d’un Kill Bill troisquelle en 2020, Fox a révélé son casting de rêve pour le rôle de Nikkia, le personnage joué à l’origine par l’enfant actrice Ambrosia Kelley lors de la première sortie.

« Je n’ai pas de mot officiel… J’ai eu le sentiment qu’avec un peu de chance [Tarantino] attendait [the actress who plays] ma fille de grandir un peu », a déclaré Fox avant d’ajouter : « Je faisais une interview et ils ont demandé : ‘Quelle jeune actrice choisiriez-vous pour jouer votre fille ?’ et j’étais comme, ‘Non, Ambrosia!’, mais ils parlaient d’une actrice établie. Alors j’ai dit, ‘Zendaya!' »

Ainsi, non seulement la direction de Kill Bill Vol. 3 déjà été choisi, mais aussi un autre personnage majeur, avec la vraie fille d’Uma Thurman, Choses étranges star Maya Hawke, disant qu’elle aimerait rejoindre un Kill Bill suite en tant que fille de The Bride. « Il y a toujours des rumeurs à ce sujet. Quentin a son propre emploi du temps », a déclaré Hawke en 2021. « Il fera ce qu’il veut quand il le voudra bien. Mais je l’ai connu toute ma vie et s’il a jamais voulu retravailler avec moi, bien sûr, j’adorerais. »

Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel sur la question de savoir si Kill Bill Vol. 3 n’arrivera jamais, de nombreux fans de Tarantino (et même Tarantino lui-même) ont suggéré qu’il pourrait s’agir du dernier film très discuté du réalisateur emblématique.