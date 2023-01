Supprimez ces 34 applications de votre mobile : elles ont été téléchargées des milliers de fois et contiennent des logiciels malveillants dangereux

in

Les experts en cybersécurité ont découvert plus de 30 applications infectées par des logiciels malveillants disponibles sur Google Play.

Un nouveau campagne de logiciels malveillants Cela a affecté Google Play Store. Les systèmes de sécurité de la boutique d’applications officielle Android et Chrome OS ne semblent pas avoir été en mesure d’empêcher un total de 34 candidaturesapparemment sans danger, ont réussi se faufiler dans votre catalogue avec certains des chevaux de Troie les plus dangereux de ces derniers temps, parmi lesquels le déjà célèbre « Joker ».

Chercheurs en sécurité spécialisés dans SecneurX ont été chargées de mettre la menace au jour, énumérant une à une Toutes les candidatures infecté par différents logiciels malveillants ciblant Android.

Applications infectées par Joker, Autolycos et d’autres types de logiciels malveillants découverts sur Google Play en 2023

Ensuite nous passerons en revue chaque application malveillante qui ont réussi à contourner les mesures de protection de Google Play Protect et à être publiés dans le catalogue Google Play. Parmi eux, on retrouve quelques applications infecté par le tristement célèbre malware Jokerainsi que d’autres types de chevaux de Troie tels que Autolycos ou Harly.

Créateur de conception de logo – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Clavier Emoji drôle – Joker – +10000 téléchargements

– Joker – +10000 téléchargements Dessin de griffonnage d’animaux – Joker – +5000 téléchargements

– Joker – +5000 téléchargements papier peinture – Autolycos – +10000 téléchargements

– Autolycos – +10000 téléchargements Scanner QR de dextérité – Joker – +500 téléchargements

– Joker – +500 téléchargements Moniteur de fréquence cardiaque – Joker – +500 téléchargements

– Joker – +500 téléchargements Peinture et coloriage amusants – Harly – +10000 téléchargements

– Harly – +10000 téléchargements Belles chansons de Noël – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Boîte de jeu épique et hub – Harly – +10000 téléchargements

– Harly – +10000 téléchargements Visage magique IA – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Autocollant d’amour – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Miroir d’écran HD – Joker – +0 téléchargements

– Joker – +0 téléchargements Téléphone à la télévision – Joker – +1 téléchargements

– Joker – +1 téléchargements Traducteur Vocal Photo – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Changeur de voix d’effet – Joker – +0 téléchargements

– Joker – +0 téléchargements Scanner PDF rapide – Joker – +0 téléchargements

– Joker – +0 téléchargements Changement de voix facile – Joker – +0 téléchargements

– Joker – +0 téléchargements Traducteur de langue rapide – Joker – +500 téléchargements

– Joker – +500 téléchargements Échange de visage parfait – Joker – +5000 téléchargements

– Joker – +5000 téléchargements Éditeur de photos d’effets – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Éditeur et autocollant Super Emoji – Harly – +10000 téléchargements

– Harly – +10000 téléchargements Changeur de voix bleu – Harly – +10000 téléchargements

– Harly – +10000 téléchargements Miroir d’écran cool – Joker – +10000 téléchargements

– Joker – +10000 téléchargements Nettoyeur de téléphone Lite – Joker – +5000 téléchargements

– Joker – +5000 téléchargements Horloge numérique – Toujours afficher – Autolycos – +100 téléchargements

– Autolycos – +100 téléchargements Fond d’écran animé – HD 3D/4D – Autolycos – +500 téléchargements

– Autolycos – +500 téléchargements Appareil photo et éditeur de photos de raisin – Harly – +5000 téléchargements

– Harly – +5000 téléchargements Enregistreur de glycémie – Joker – +100 téléchargements

– Joker – +100 téléchargements Clever Clean – Économiseur de pâte – Harly – +500 téléchargements

– Harly – +500 téléchargements Album Live Wallpaper & Thème – Harly – +1000 téléchargements

– Harly – +1000 téléchargements Mise en miroir d’écran de raccourci – Joker – +5000 téléchargements

– Joker – +5000 téléchargements Message mental – Joker – +1000 téléchargements

– Joker – +1000 téléchargements Écran de diffusion avancé – Joker – +500 téléchargements

– Joker – +500 téléchargements Coloriage Peinture – Joker – +1000 téléchargements

Au moment de publier cet article, presque toutes les applications ont déjà été supprimées de l’App Store de Google, à l’exception des derniers à découvrir. Cependant, SecneurX a déjà envoyé un avis à Google pour procéder à sa suppression.

On peut voir comment toutes les applications de cette campagne ils se présentent comme des applications réelles et utiles. Cependant, les logiciels malveillants capables de voler des données sensibles, obtenir des clés privées et même abonner l’utilisateur à des services primeavec les dépenses que cela implique.

Pour toutes ces raisons, il est recommandé supprimer immédiatement l’une des applications susmentionnées si vous les avez installées sur un appareil.

