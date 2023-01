Creed III arrive : où voir la saga Rocky complète

in

Images de Warner Bros.

Début mars, nous verrons le film interprété et réalisé par Michael B. Jordan. Pour cette raison, vous voudrez revoir les précédents.

© IMDbCroyez III.

Il nous reste très peu à revoir Michael B Jordan Mettez vos gants et montez sur le ring. Credo III Ce sera très spécial pour l’acteur qui a fait le saut il y a près de deux décennies aux mains de Le filqui occupait pour la première fois le fauteuil de réalisateur d’un film très spécial pour la saga de rocheux: Sylvester Stallone n’apparaîtra à aucun moment.

Le 3 mars, Credo III va frapper le grand écran avec Jonathan Majors (Loki) comme principal antagoniste. Si vous voulez voir toute la saga avant d’aller au cinéma pour profiter de cette nouvelle histoire, nous vous dirons où le faire. Rappelez-vous qu’il y a six films de rocheux et deux axés sur croire.

+Où voir les films Creed

Pour voir les deux films de croire sorti jusqu’à présent, le premier en 2015 et le second en 2018, vous aurez besoin d’un Amazon Prime Vidéo si vous êtes en Amérique latine et un abonnement supplémentaire à MGM au cas où vous voudriez le voir en Espagne, où le deuxième film est également en Netflix.

+Où voir des films Rocky en Espagne

Si vous nous lisez d’Espagne, nous vous disons que pour voir les six films de rocheux sorti à partir de 1976, vous n’aurez besoin que d’une plate-forme. Encore une fois, vous devrez avoir contracté le service de Chaîne MGMoù sont tous les films mettant en vedette Sylvester Stallone.

+Où voir des films Rocky en Amérique latine

Si vous nous lisez depuis l’Amérique latine, nous avons une bonne nouvelle pour vous : la saga complète de rocheux est disponible non pas sur une mais sur deux plates-formes de diffusion. Vous pouvez le regarder du début à la fin sur les deux Amazon Prime Vidéo comme dans Paramount+. Peut-être que ce qui vous convient, c’est d’avoir Première vidéopuisqu’il existe aussi les films de croire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?