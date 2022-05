Un court métrage d’horreur de moins de trois minutes donne aux gens des « frissons littéraux »

Imaginez que vous vous dirigez vers le train de minuit (allez de toute façon, désolé) et que vous attendez dans le froid à la gare, vous voyez une femme avec une tête inclinée et une robe jaune qui vous regarde depuis le quai opposé.

Elle fait une course désespérée pour cela. Alors qu’elle tente de s’échapper, elle apparaît dans les escaliers et commence à danser effrayant vers elle. La jeune fille se retrouve dans une rue vide, apparemment en clair – avant qu’elle ne tourne la tête et que le film ne se termine.

Depuis qu’il a été partagé sur YouTube en 2019, il a accumulé plus de sept millions de vues et des milliers de commentaires.

Un troisième a écrit : « Incroyable. Ce court métrage est tellement basique et générique. Pourtant, il est plus effrayant que certains films d’horreur typiques avec des budgets plus importants. Bien fait et parfaitement exécuté. Beaucoup d’amour à tous ceux qui ont participé à la création de ce chef-d’œuvre. »