Who’s Who in Your House or Mine, le nouveau film Netflix avec Ashton Kutcher

Your House or Mine est une comédie romantique mettant en vedette Ashton Kutcher et Reese Witherspoon qui arrive sur Netflix. Qui est qui dans le film ?

Netflix a tout prêt pour la première le 10 février de l’une de ses comédies romantiques originales les plus attendues. Il s’agit de Votre maison ou la mienneun film au casting exceptionnel mené par deux grandes figures du cinéma hollywoodien telles queAshton Kutcher et Reese Witherspoon. De quoi parle le nouveau film du Géant du Streaming ?

Cette fois, l’intrigue raconte l’histoire d’une mère avec un fils adolescent qui a besoin de faire une pause, c’est pourquoi son meilleur ami lui fait une proposition unique : changer de maison pendant une semaine. L’accord aura une conséquence inattendue pour ces personnages qui se souviendront soudainement de ce qui les a réunis il y a longtemps.

+ Qui est qui dans votre maison ou la mienne

Reese Witherspoon est Debbie

Il s’agit d’une jeune femme qui a un fils adolescent et qui a un besoin urgent de faire une pause. L’intrigue du film est centrée sur cette situation qui se termine par le deal entre elle et son amie. En même temps, ce personnage se trouve à la croisée des chemins dans l’histoire qu’il présente. Votre maison ou la miennec’est pourquoi vous devrez prendre plusieurs décisions.

Ashton Kutcher est Peter

Il propose d’aider son amie Debbie et n’a pas de meilleure idée que de lui offrir sa maison pendant une semaine. Un accord qui aura certainement de grandes conséquences pour les protagonistes de Votre maison ou la mienne. Surtout pour ce jeune homme qui découvrira tôt ou tard quels sont ses véritables sentiments pour Debbie.

Jesse Williams est Teo

Beaucoup se souviennent de cet acteur pour sa participation à L’anatomie de Grey. Dans ce cas, il joue un éditeur de livres qui travaille chez l’éditeur préféré de Debbie à New York. Cet homme se tient entre elle et Peter donnant la comédie romantique hilarante de Netflix un rebondissement inattendu.

Tig Notaro est Alice

Il s’agit d’une mère qui entretient une grande part d’ironie ajoutée à un amour indéfectible pour le café qui agira comme la meilleure amie de Debbie et aura l’occasion de raconter le personnage de Reese Witherspoon plus d’une vérité Ça va?

Steve Zahn est zen

Il apportera une importante dose d’humour au prochain film de Le N rouge. Dans ce cas, c’est un entrepreneur technologique fou qui a pris la décision de se retirer de ce domaine hautement concurrentiel et se consacre désormais à 100% au jardinage. Une fois Debbie installée à New York, cet homme sera son voisin inattendu mais en même temps drôle.

