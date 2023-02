Le méchant tant attendu de la série Flash Se Photos Show

Barry Allen affrontera un ennemi dangereux lors de sa dernière course sur The CW.

The Flash Set Photos Show Series Villain tant attendu

Le flash se termine cette année après neuf saisons réussies, et ce sera face à un méchant vraiment dangereux. Sorti en 2014 pour rejoindre Arrow dans ce qu’on appellera plus tard l’Arrowverse, la série mettant en vedette Grant Gustin est rapidement devenue un favori des fans grâce à l’impression de l’acteur de Barry Allen, mais aussi grâce à la vaste galerie de méchants de DC qui a fait ses débuts dans la série.





Maintenant que Gustin est prêt pour sa dernière course, Le flash accueillera un ennemi féroce pour le dernier épisode, celui que les fans réclament depuis toujours. Nouvelles photos du tournage, gracieuseté de Candagraphs via Scènes Arrowversemontrent la star de retour Rick Cosnett jouant un nouveau personnage : Cobalt Blue.

FILM VIDÉO DU JOUR

Créé par Mark Waid et Brian Augustyn, Cobalt a fait ses débuts dans la bande dessinée en novembre 1997 pendant Force de vitesse #1. Cependant, la dernière fois que Cobalt est réellement apparu dans un scénario de DC Comics, c’était dans la mini-série Future State: Justice League en mars 2021. Malcolm Thawne est l’un des méchants les plus notables de The Flash, surtout après qu’il a été révélé qu’il était le frère jumeau perdu depuis longtemps de Barry. .

Cosnett a joué le détective du CCPD Eddie Thawne lors de la première de la série et a été l’un des personnages principaux de cette première série de la série. Depuis, il a fait quelques petites apparitions, l’acteur étant toujours prêt à revenir.





Qui d’autre est de retour pour la dernière saison de Flash ?

Twitter/DiscuterFilm

Le premier à annoncer qu’ils reviendraient pour la dernière saison était Stephen Amell comme Oliver Queen, David Ramsey comme John Diggle, Keiynan Lonsdale comme Wally West et Sendhil Ramamurthy comme Bloodwork. La CW a confirmé plus tard que Matt Letscher en tant que Reverse-Flash et Jessica Parker Kennedy en tant que XS feraient également une apparition.

John Wesley Shipp et Tedd Sears participeront également à la dernière saison en tant que Jay Garrick et Zoom, deux personnages qui ont été très pertinents tout au long de la série. Un autre visage familier qui a déjà fait ses débuts dans les nouveaux épisodes est Javicia Leslie, qui a joué Batwoman dans l’émission du même nom d’Arrowverse, et joue maintenant Red Death.

La dernière saison de Le flash a lieu peu de temps après la guerre contre le Negative Reverse-Flash, ce qui signifie que de nouveaux ennemis seront à l’affût. Pour les affronter, Barry doit faire équipe avec des alliés improbables pour sauver Central City dans une dernière course et être gravé à jamais dans l’histoire de DC Comics.