Séries similaires à The Sinner à regarder en streaming

Ce sont des séries similaires à Le pecheur que vous pouvez regarder sur Netflix si vous aimez les émissions policières.

©IMDBThe Sinner a quatre saisons disponibles sur Netflix

Si ça te plaît Le pecheurqui compte actuellement quatre saisons Netflixnous partageons d’autres cCinq séries similaires que vous pouvez également retrouver sur cette plateforme de streaming et qu’ils sont classés comme des séries criminelles.

Le pecheur se déroule dans une petite ville de New York, où un détective cherche à résoudre des crimes effrayants tout en luttant contre ses propres démons. Les vedettes de la série Bill Pullman,Jessica Biel et Carrie Coon et a été créé par Derek Simonds.

+ La fille des neiges

La mini-série a été créée cette année et ses six chapitres sont déjà un succès. L’histoire suit un jeune journaliste déterminé à aider les parents d’une fille qui disparaît lors d’un défilé à Malaga..

+ Chasseur d’esprit

La série a deux saisons disponibles sur Netflix et suit deux agents du FBI qui cherchent à développer la science du crime, analysent la psychologie du meurtre à travers des rencontres rapprochées avec des meurtriers. Il met en vedette Jonathan Groff, Holt McCallany, anna torv et a été créé par Joe Penhall.

+ échos

C’est un thriller sur deux jumelles : Leni et Gina, qui partagent un secret. Depuis qu’elles sont petites filles, elles ont secrètement échangé leurs vies et mené une double vie à l’âge adulte, mais tout leur monde commence à s’effondrer lorsque l’un des jumeaux disparaît..

Les vedettes de la minisérie en sept épisodes Michelle Monaghan, Matt Bomer, Karen Robinson et il a été créé parr Vanessa Gazy. La production exécutive est en charge de brian yorkey (13 raisons pour lesquelles) et peeples quinton (fugues).

+ De l’intérieur

Une prisonnière américaine condamnée à mort aide une jeune journaliste britannique à résoudre le mystère d’une disparition soudaine de l’intérieur de sa cellule.. La mini-série de quatre épisodes de 60 minutes est disponible sur Netflix et stars David tennant, Puits de chariot et tucci stanley.

+ La Dame des Morts

Maintenant, pour terminer avec des séries similaires à Le pecheurque vous pouvez aussi retrouver sur Netflix, on clôture avec la mini-série en 6 épisodes La Dame des mortsavec Anna Maria Muhe.

« En cherchant le responsable de la mort de son mari, une femme aveuglée par la vengeance finit par dévoiler les secrets les plus sombres de sa petite communauté.« , souligne Netflix dans le synopsis.

