Y aura-t-il une saison Elite 5 sur Netflix? Voici tout ce que vous devez savoir.

Élite La saison 4 n’est même pas encore sortie, mais Netflix a déjà annoncé qu’il y aurait une cinquième saison de la série espagnole à succès.

Chaque saison de Élite a un mystère différent et saisissant. Élite la saison 1 portait sur qui a tué Marina, Élite la saison 2 s’est concentrée sur la disparition de Samu et Élite la saison 3 a raconté l’histoire du meurtre de Polo. On ne sait pas exactement quoi Élite saison 4 et Élite la saison 5 nous réserve mais, avec de multiples changements majeurs de distribution, une chose est sûre: plus de chaos nous attend.

Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Elite saison 5, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur ce qui va suivre la saison 4.

Quand est-ce que Élite la saison 5 sort sur Netflix?



Elite saison 5: date de sortie, distribution, spoilers et actualités sur la série Netflix. Image: Netflix

Quand est le Élite date de sortie de la saison 5?

En février 2021, Netflix a tweeté: « Les fans d’élite se préparent pour plus car la série a été renouvelée pour une cinquième saison! (Et avant que vous ne demandiez … non, la saison 4 n’a pas encore été diffusée). » Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie officielle pour Élite la saison 4 encore, encore moins, Élite saison 5. Cependant, la saison 3 est sortie en mars 2020, il est donc possible que la saison 4 tombe à un moment similaire. Le tournage de la saison 4 est déjà terminé.

Netflix a tendance à publier de nouvelles saisons d’émissions chaque année afin que nous puissions obtenir Élite saison 5 dès mars 2022.

Qui sera dans le Élite casting de la saison 5?

Encore une fois, il n’y a pas de confirmation officielle sur qui sera dans le Élite la saison 5 est lancée pour l’instant. Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge López (Valerio) ont tous quitté la série à la fin de la saison 3, avec leurs personnages finissant l’école et passant à nouveaux projets.

Élite season 4 verra Itzan Escamilla (Samu), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Shana (Omar) et Claudia Salas (Rebeca) reprendre leur dernière année. S’ils terminent avec succès leur dernière année d’école dans la saison 4, il est possible qu’aucun d’entre eux ne soit de retour pour la saison 5.

Cependant, il a déjà été annoncé que la saison 4 verra Manu Dios, Pol Granch, Carla Díaz et Martina Cariddi rejoindre Élite en tant que nouveaux personnages. À moins que l’un d’eux ne meure, nous imaginons qu’ils seront tous de retour. Netflix a également révélé que l’actrice argentine Valentina Zenere et l’acteur brésilien André Lamoglia rejoindraient la franchise lors de la saison 5.

Que se passera-t-il dans Élite saison 5?

Tout dépendra probablement de ce qui se passe dans Élite saison 4 et quels personnages font toujours partie de la série. Cela dit, on imagine qu’il y aura un nouveau mystère et bien plus de scandale. Nous vous tiendrons au courant dès que les théories, les spoilers et les nouvelles se matérialiseront.

Y’a-t-il un Élite bande-annonce de la saison 5 encore?

Il n’y a pas de Élite bande-annonce de la saison 5 pour le moment mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura un.

.

