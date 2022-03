Kristen Stewart dit que sa sexualité est  » déroutante pour les autres « 

Stewart a précédemment révélé comment elle et Meyer se sont rencontrées pour la première fois sur un plateau de cinéma il y a six ans, mais se sont reconnectées plus tard lors de la fête d’anniversaire d’un ami.

Révélant la vitesse à laquelle leur relation a évolué, Stewart a poursuivi en disant: « C’était vraiment tard, et nous étions dans un bar de merde, et ses amis étaient là ou quoi que ce soit, et ils aiment sortir, et j’étais comme , ‘Oh mec, je suis tellement foutrement amoureux de toi.