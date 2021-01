CES 2021: LG a présenté son tout premier smartphone enroulable lors de l’événement

12 janv.2021 14:33:15 IST

LG a offert un aperçu de son premier téléphone enroulable au CES 2021. Selon un rapport publié par GSMArena, alors qu’il était passionnant d’avoir un aperçu du futur produit au CES 2021, peu de détails ont été fournis. Cependant, selon le rapport, LG révélera très probablement le smartphone enroulable plus tard cette année. Selon un rapport par Engadget, l’appareil ressemble à un écran qui commence par la taille d’un téléphone et s’étire dans une minuscule tablette. Le rapport a ajouté que si la société a évité d’entrer dans plus de détails, il est confirmé que lorsque l’appareil sera lancé, il s’appellera LG Rollable.

Le rapport ajoute en outre que contrairement au Galaxy Z Fold 2, qui associe un écran externe haut et étroit à un intérieur plus spacieux, le Rollable dispose d’un seul écran de la même taille qu’un smartphone traditionnel.

Selon un rapport dans Gizmochina, alors que LG n’est pas entré dans une grande révélation concernant le nouveau produit, ce n’est pas surprenant puisque le CES n’est généralement pas un endroit où LG annonce ses smartphones. L’annonce du smartphone de la société est généralement conservée sur les modèles de milieu de gamme et d’entrée de gamme et non sur les modèles phares du CES.

Le LG Rollable fait partie des expériences du projet Explorer de LG et on ne sait toujours pas exactement quelle technologie LG utilise ou la taille de l’écran extensible. LG a déjà utilisé son projet Explorer pour présenter son smartphone LG Wing.

