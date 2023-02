Le changement physique de Will Smith, des Oscars à Emancipation et maintenant

Oscars 2023

C’est le changement physique de Will Smith depuis sa malheureuse apparition aux Oscars 2022.

©Getty ImagesWill Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie de 2022

Cela fera bientôt un an à compter du jour où Will Smith a joué dans l’un des scandales les plus importants et les plus récents aux Oscars : lorsqu’il a frappé Chris Rockmais l’artiste Il a changé à la fois physiquement et mentalement, et ici nous vous le montrons.

S’il est vrai que vous ne pouvez pas savoir, encore moins juger les gens par ce qu’ils publient sur leurs réseaux sociauxWill Smith aurait pu donner un indice que quelque chose n’allait pas à son époque, lorsqu’il a mis en ligne une vidéo avant les Oscars 2022 avec sa femme, Jada Pinkett Smith, dans lequel il écrit : « Moi et Jada, habillés pour cueillir le chaos« , quelque chose qu’il a certainement anticipé.

Depuis ce jour, la carrière de Will Smith a changé, mais aussi son attitude et même les Oscars 2023, qui ont pris une nouvelle mesure pour éviter que quelque chose de similaire ne se produise.

Un jour après l’incident, l’acteur de je suis la légende 2 Il s’est excusé sur Instagram et a révélé peu de temps après qu’il suivait une thérapie pour résoudre ses problèmes de colère.

En un an, le plus grand changement physique que nous ayons vu de Will Smith a été pour le film émancipation, dans lequel il a joué et qui est disponible sur AppleTv+. Bien que la bande ait été enregistrée avant les Oscars 2022, c’est plus tard que l’on a pu voir le changement physique de l’acteur pour ce rôle.

émancipation est basé sur des événements réels et, dans celui-ci, Smith donne la vie à Peter, un esclave qui s’enfuit d’une plantation après avoir été fouettépour lequel il devra déjouer les chasseurs et les marais de la Louisiane lors d’un voyage tortueux vers le nord. Le changement physique de Will Smith pour ce rôle comprenait l’utilisation de maquillage pour recréer les véritables cicatrices de Peter..

En dehors de ce rôle, nous n’avons pas vu beaucoup de changement physique chez Will Smith depuis son scandale des Oscars, cependant, Son visage est différent et il s’est montré plus souriant et même détendu que le jour où il a publié qu’il s’était habillé pour choisir le chaos.

