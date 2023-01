Le marié est obligé de choisir entre inviter son frère ou avoir de la dentelle à son mariage en raison des habitudes alimentaires inhabituelles de son frère

Lors de la planification de son mariage, un homme est confronté à une décision difficile concernant ce qui est traditionnellement censé être une journée entourée de sa famille et de ses amis.

Combattant la culpabilité et la confusion à propos de son choix, le marié a décidé de partager son histoire sur le sous-reddit « True Off My Chest » de Reddit – un espace en ligne où les gens peuvent parler des choses qui pèsent sur leurs esprits et leurs cœurs.

Un homme a partagé que son frère avait reçu un diagnostic de trouble de l’alimentation à l’âge adulte.

Le message a commencé par l’homme révélant que son frère avait développé un trouble de l’alimentation.

« Pour ceux qui ne le savent pas, le pica est un trouble de l’alimentation qui pousse les gens à manger des choses qui ne sont pas de la nourriture comme des pierres, des cloisons sèches, de la craie, des clous, du plastique, etc. »

« Il l’a développé à l’âge adulte et il refuse de voir un médecin ou de se faire soigner. »

Comme vous pouvez l’imaginer, ce trouble ne se porte pas bien lors d’un événement avec un repas en cause. Ainsi, le marié s’inquiétait de ce que son frère pourrait faire au mariage.

Ses parents essayaient de le forcer à changer toutes ses décorations de mariage pour que son frère puisse y assister.

« Mes parents disent que si j’évite d’avoir les choses qu’il mange à mon mariage, il pourra y aller sans être perturbateur », a-t-il écrit.

« Donc pas de fleurs, pas de papier, pas de dentelle sur le voile de la mariée, pas de plantes en terre pour nos centres de table. »

Fondamentalement, tous les principaux ingrédients qui composent les décorations du mariage devraient être jetés.

« Il y a d’autres choses (comme mon frère qui mange des cailloux) mais ce sont les principales. »

Pour les gens qui n’ont jamais entendu parler de ce trouble, ils pourraient le reconnaître dans une émission de télévision populaire intitulée « My Strange Addiction ».

Beaucoup de personnes présentées dans l’émission avaient une forme de pica.

Le marié a refusé de changer quoi que ce soit à son mariage.

Il ne voulait pas contrarier sa femme en ne lui permettant pas d’avoir le décor qu’elle souhaitait.

« Je ne change pas mon mariage pour un homme de 35 ans qui aime manger de la terre », a-t-il écrit, « Ce n’est pas mon problème, peu importe ce que disent mes parents. »

« Je suis sûr que je ne dis pas à ma fiancée qu’elle ne peut pas avoir de fleurs ou qu’elle ne peut pas porter le voile qu’elle veut. »

Le frère frustré n’est peut-être pas particulièrement empathique envers le trouble de son frère dans ce message – il ne semble pas reconnaître que son frère a besoin d’un traitement et est probablement aussi contrarié par sa maladie que n’importe qui d’autre.

Cependant, sans connaître toute l’étendue de la situation ou savoir ce que l’utilisateur de Reddit a traversé pour arriver à cette décision difficile, nous devons être sympathiques envers un marié qui veut juste que le jour de son mariage se déroule comme prévu.

Il reconnaît même que son message n’est qu’une tentative de se défouler.

« Je me plains juste et je me défoule parce que ça a été une période très éprouvante de traiter avec mes parents à ce sujet. »

Un utilisateur a recommandé un remède pour le trouble, « J’avais une collègue avec ce problème et elle est finalement allée chez le médecin. »

« Il s’avère que son fer était dangereusement bas », ont-ils écrit.

« Une fois qu’elle a commencé à prendre des suppléments sur ordonnance, le problème a disparu. Il serait peut-être intéressant d’y regarder de plus près. »

« En tant que personne atteinte de pica, votre frère peut absolument apporter sa propre craie à grignoter », a écrit un second.

« Il pourrait mâcher de la glace pilée pendant qu’il est là et aller bien », ont-ils poursuivi. « Sinon, il perturbe exprès. »

