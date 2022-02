Ian McDiarmid a fait allusion au retour de l’empereur Palpatine, pourrait-il être à Obi-Wan Kenobi ?

Comme les deux Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett montré, Guerres des étoilesLes séries Disney + sont à la fois capables de ramener des personnages inattendus et de garder leur apparence secrète jusqu’à ce que le moment soit venu de les dévoiler. Dans cet esprit, les commentaires de l’acteur Ian McDiarmid ont laissé entendre qu’il croyait qu’il y avait un potentiel pour le retour de l’empereur Palpatine dans le Guerres des étoiles univers, et considérant que Dark Vador sera de retour dans l’univers Obi Wan Kenobi série, il y a toutes les chances que nous puissions voir le cerveau maléfique des Sith revenir le plus tôt possible.

Obi Wan Kenobi est déjà très attendu par les fans du Guerres des étoiles franchise, avec Ewan McGregor reprenant le rôle de Kenobi près de 20 ans après Star Wars épisode III : La Revanche des Sith. Ayant été en développement en tant que film pendant de nombreuses années, il semblait que l’histoire de Kenobi resterait inédite suite à l’incertitude à la suite de Solo : Une histoire de Star Wars, mais enfin, le « match revanche du siècle » arrive entre le Maître Jedi et son ancien élève Dark Vador. Serait-il possible qu’une autre présence sombre figure également dans la série ?

Dans une interview avec Weekend Extra (via Murphy’s Multiverse), McDiarmid a admis que ses jours en tant que Palpatine pourraient maintenant être terminés dans le futur du Guerres des étoiles franchise, mais il a éludé qu’avec l’histoire des personnages également explorée maintenant, il y a encore des chances que l’ancien chancelier maléfique revienne. Il a dit:

« Je pense que je dois accepter que, grâce à ma petite-fille ingrate, mon anéantissement a finalement été définitif. [But] Bien sûr, [Darth] Vader est de retour dans le nouveau [Obi-Wan Kenobi] série télévisée, donc je suppose qu’il n’est pas impossible qu’un jour son mentor soit à nouveau découvert rôdant dans l’ombre.

Obi-Wan Kenobi se déroule entre la vengeance des Sith et un nouvel espoir, ce qui signifie que le retour de Palpatine pourrait être imminent





L’empereur Palpatine, ou Dark Sidious, a d’abord rencontré sa fin présumée à l’apogée de Le retour du Jedine revenez qu’en L’Ascension de Skywalker grâce à une histoire d’expérimentation de clones qui suggère qu’il a transféré son âme dans un nouveau corps avant sa mort apparente. Cependant, comme McDiarmid semblait le suggérer, la chronologie de Obi Wan Kenobi a permis à la fois à son personnage principal et à Vader de revenir, on ne s’attendrait donc pas à ce que Palpatine soit également présenté quelque part, étant donné qu’il contrôle très bien les actions d’Anakin Skywalker en ce moment.





L’inclusion de Palpatine dans la série serait très probablement un petit rôle, car la série concerne Kenobi et non Vader, et se concentrer trop sur les Sith détournerait l’attention du personnage principal. Nous avons vu Le livre de Boba Fett devenir une histoire de Le Mandalorien dans ses derniers épisodes, il y a donc toujours une possibilité que l’équilibre entre Kenobi et Vader devienne égal à un moment donné de la série. La série faisant ses débuts le 25 mai, il ne reste plus que quelques mois à attendre pour que tous les secrets de la série soient révélés.





