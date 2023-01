Avatar: The Way of Water a remporté son septième box-office consécutif, le premier film à le faire depuis Avatar en 2009, et il n’est pas encore terminé.

Avatar: The Way of Water correspond à la course au box-office du week-end consécutif d’Avatar original

Avatar : la voie de l’eau a eu une course assez facile au box-office depuis sa sortie en décembre. Avec très peu de grands films sortis depuis, la suite a été laissée libre cours au classement national et est devenue le premier film depuis 2009. Avatar rester en tête du box-office pendant sept week-ends consécutifs. Bien qu’il s’agisse certainement d’un exploit, Avatar : la voie de l’eau est encore loin du détenteur du record de victoires consécutives le week-end au box-office, qui est HE. avec une énorme course au box-office de 16 semaines, une semaine de plus que celle de James Cameron Titanesque géré. Alors que son dernier blockbuster ne dérangera aucun de ces films avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Assuré de décrocher sa couronne le 17 février, il pourrait d’ici là se hisser dans le top 10.

Avatar : la voie de l’eau a continué à défier les attentes post-pandémiques et les attentes posées aux pieds d’une suite qui a mis 13 ans à arriver. Ayant franchi facilement le cap des 2 milliards de dollars, laissant certains des plus grands films de tous les temps dans la poussière, Cameron aura désormais pour objectif de renverser le sien. Titanesque comme le troisième film le plus rentable jamais derrière Avengers : Fin de partie et Avatar.

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes initiales qui Avatar : la voie de l’eau pourrait arriver trop tard pour que les gens se soucient encore de la franchise, et arriver à une époque où les films visuellement époustouflants ne sont pas aussi rares qu’ils l’étaient il y a dix ans, ces craintes sont maintenant clairement insensées. Dans cet esprit, le Avatar La franchise a désormais un laissez-passer gratuit pour poursuivre son plan de cinq films dans les années à venir.





James Cameron pourrait encore décrocher un Oscar pour Avatar : The Way Of Water, mais pas en tant que réalisateur

Photos TriStar / Studios du 20e siècle

Avatar : la voie de l’eau a remporté un certain nombre de nominations dans les catégories de la liste restreinte des Oscars de cette année. Alors que le film a réussi à revendiquer une place dans la catégorie convoitée du meilleur film, James Cameron a été snobé dans la catégorie du meilleur réalisateur. Cependant, ayant fait ses preuves au-delà de la nécessité de telles distinctions, il est peu probable que Cameron perde trop de sommeil par manque de reconnaissance.

La probabilité de Avatar : la voie de l’eau en fait, repartir avec le premier prix de la nuit est assez mince. La catégorie comprend des prix Oscar plus « réguliers » tels que Steven Spielberg Les Fabelmanet le très populaire Tout partout tout à la fois. Il est difficile de prédire qui repartira avec la statuette, et avec des outsiders populaires tels que Top Gun : Maverick aussi dans le mix, le résultat pourrait encore avoir le potentiel de surprendre.

Pour Avatar : la voie de l’eau, sa plus grande réussite allait toujours être liée à sa position au box-office, et en cela il n’a pas déçu. Si les suites ultérieures de Cameron, à commencer par Avatar 3 en 2024, peut continuer à atteindre les mêmes sommets impressionnants est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir. À la fin de sa course, il pourrait bien être possible pour James Cameron d’avoir réalisé six des dix films les plus rentables de tous les temps, et c’est un héritage qui surpasse toute victoire ratée aux Oscars.