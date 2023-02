Zendaya a surpris tout le monde avec deux looks incroyables aux NAACP Image Awards

célébrités

Zendaya est reconnue dans le monde entier pour le style qu’elle a au moment de choisir ses looks et sa participation aux NAACP Image Awards le montre.

©Gettyzendaya

Les Prix ​​​​de l’image NAACP sont une cérémonie annuelle de remise de prix présentée par l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, basée aux États-Unis, pour honorer les performances exceptionnelles dans les domaines du cinéma, de la télévision, du théâtre, de la musique et de la littérature de cette communauté qui apporte tant de talent au divertissement et mérite ce genre de reconnaissance. Dans ce contexte, le populaire zendaya Il n’a pas manqué l’occasion de l’événement de surprendre tout le monde.

Pendant le tapis rouge classique des NAACP Image Awards zendaya est apparu dans une robe noire et verte Versace qui a certainement réussi à capter l’attention de toutes les personnes présentes. Bien sûr, le style et l’attitude avec lesquels cette talentueuse actrice a porté la pièce n’ont fait que magnifier la beauté du look que l’interprète de Euphorie a choisi de participer à l’événement. Ce ne serait pas tout !

Déjà sur la scène des NAACP Awards la petite amie de Tom Holland le choquant a été changé Versace et choisi une marque de robe deux pièces Prada couleur blanche qui a fait exploser les réseaux sociaux. zendaya portait magnifiquement ce design et ses fans, y compris Tom Hollandils n’ont fait que faire l’éloge de l’interprète populaire de MJ dans la franchise homme araignée qui sait parfaitement fasciner son public.

Les robes de Zendaya

Les fans de zendaya a utilisé différents adjectifs pour décrire le look de la jeune actrice : « Ceci est de l’art. Tu es de l’art », « Internet en panne », « Hors de ce monde » et bien d’autres phrases ont eu lieu sur le web pour mettre en avant les pièces que l’interprète a choisi de porter lors de la soirée spéciale de la NAACP. Et l’avis le plus important de tous ? Ouais, Tom Holland Il a utilisé trois emojis souriants avec des cœurs dans les yeux pour signaler qu’il a vraiment aimé ce qu’il a vu.

Cette participation de zendaya au NAACP vient après que l’actrice était absente des Golden Globes où elle a été honorée pour sa performance dans Euphorie. La jeune femme s’est excusée de ne pas avoir participé à cet événement et a remercié tous ceux qui portent son personnage Rue « dans le coeur ». Il a également noté qu’il s’agissait d’un « honneur » partager la liste restreinte avec les actrices qui ont été nominées dans la même catégorie et ont dit que ce serait impossible « sans la famille d’Euphoria ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?