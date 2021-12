Le livre de Boba Fett : qu’en pense le critique spécialisé ?

Le livre de Boba Fett semble suivre le chemin de la précédente série de Disney +, Le Mandalorien. Pourquoi disons-nous cela ? Cloner de Jango Fett étoiles dans un spectacle bourré d’action bien chorégraphié, un VFX digne des meilleures productions hollywoodiennes et une histoire qui commence déjà à nous saisir. Toutes caractéristiques similaires au spectacle mettant en vedette Mando et Grogu, où Boba est réapparu et s’est vengé avec honneur.

A côté du mercenaire Fennec, le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie continue son histoire après avoir survécu aux événements survenus dans Star Wars : Le Retour du Jedi, où il avait apparemment été « Dévoré » par le Monstre de Sarlacc sur Tatooine. Le premier épisode de la série a révélé comment Boba s’est échappé de cette « Serré » situation. Maintenant, ces personnages tenteront de remplacer Jabba The Hutt en tant que leaders de la pègre.

Les représentations de Temuera Morrison et Ming-Na Wen Ils ont frappé au bon endroit pour ce nouvel opus de Lucasfilm via la plateforme de streaming Disney + être considéré comme le prochain phénomène de Guerres des étoiles à la télévision, accompagnant l’entrée consacrée Le Mandalorien. Bien sûr, la chimie des protagonistes est la clé pour raconter cette histoire qui ne fait que commencer mais qui nous a déjà rattrapé.

Que dit le critique de Le livre de Boba Fett? Le consensus est positif. Alors que beaucoup pensent que le premier épisode était quelque peu « ralentir », ils y voient une bonne chose pour le développement de l’introduction qui est nécessaire pour raconter l’histoire de ce personnage qui fascine les adeptes de la saga intergalactique depuis plus de 40 ans. De plus, il y a une confiance totale dans l’équipe créative derrière le spectacle.

+ L’avis des critiques spécialisés

Maggie Lovitt du collisionneur : « Il livre une histoire beaucoup plus ciblée, sans trop s’appuyer sur des références (…) le premier chapitre peut être un peu lent, mais Morrison est une pièce spectaculairement amusante, qui insuffle une nouvelle vie au chasseur de primes, et il se combine très bien avec Wen, créant une énergie très excitante lorsque le couple est dans des scènes ensemble. »

Huw Fullerton de Radio Times : « Son monde est bien fait, l’action et la caractérisation sont fortes, et dans l’ensemble, il a une narration solide et à l’ancienne que vous ne voyez plus beaucoup à la télévision. »

Mike Celestino de Laughing Place : « Un très bon départ (…) a beaucoup d’action passionnante, des moments à couper le souffle et beaucoup d’œufs de Pâques de Guerres des étoiles pour les fans « .

Mack Ashworth de Game Revolution : « C’est court mais divertissant, avec des scènes de bon rythme et de dialogues (…) L’interprétation de Boba Fett par Temuera Morrison est toujours un plaisir à regarder. »

Alex Maidy de JoBlo : « Ça marche bien pour ce que c’est, mais ça ne fait rien de trop original (…) il y a des scènes d’action bien exécutées et elles mettent en valeur la qualité cinématographique de ce spectacle. »

Brian Lloyd de entertainment.ie : « Le personnage reste toujours aussi fascinant, il sera intéressant de voir où il va partir d’ici (…) J’attends beaucoup de fusillades bien chorégraphiées, une bande son intrigante, un peu d’humour pour pimenter le tout, et dans l’ensemble un package avec un bon sens du rythme ».

