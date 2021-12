Logan Paul suscite l’indignation sur Twitter après avoir créé une table Game Boy

Paul s’est tourné vers TikTok pour montrer son projet unique, qui impliquait de tremper 15 Game Boys dans de la résine époxy, de les recouvrir d’une plus grande quantité de résine, puis de faire éclater le tout dans un cadre inspiré de Pokémon.

Parallèlement à la vidéo, il a écrit : « Premier projet de résine époxy… Des couleurs Game Boy et un cadre Pokémon en métal conçu pour une jolie petite table. »

Dans un deuxième clip, il a montré que l’ensemble s’illumine et change de couleur.

Une personne a écrit : « Je comprends que c’est votre argent. Et je vous respecte d’avoir pris le temps d’apprendre cela, mais je pense que les offrir en cadeau ou quelque chose du genre, en particulier autour de Noël, aurait pu faire de certaines personnes des jours.

Tandis qu’une troisième personne a commenté : « Un enfant aurait pu profiter de son premier jeu sans téléphone. Un gars aurait pu l’acheter et y jouer par nostalgie Quelqu’un aurait pu être heureux Et tu mets son bonheur dans une résine époxy et tu le gaspille. Honte. »