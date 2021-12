Vendredi 13, le différend juridique pourrait être terminé, mais ne vous attendez pas encore à un nouveau film

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vendredi 13 n’aurait pas dû engendrer neuf séquelles, un Cauchemar sur Elm Street crossover et un redémarrage, des mauvaises critiques au contenu répétitif. Cependant, il semblait que rien ne pouvait empêcher le tueur surnaturel Jason Voorhees de hacher une collection interminable de jeunes adolescents consommables. Cela ne signifie donc pas tout à fait que la dernière fois que nous avons vu le maniaque de la machette, c’était en 2009, lorsque la franchise a reçu un redémarrage qui a en fait été légèrement mieux accueilli par les critiques que l’original lors de sa sortie en 1980. La raison derrière le manque de séquelles supplémentaires réside dans cette vieille dispute de qui détient les droits sur les personnages et qui en tire de l’argent. Il semble maintenant qu’au moins une partie du différend pourrait enfin prendre fin.

C’était à l’origine en 2018 lorsqu’un tribunal a statué que Victor Miller, le scénariste de l’original vendredi 13, était le seul propriétaire du scénario aux États-Unis et cela a conduit à vendredi 13 le réalisateur et producteur Sean Cunningham a lancé plusieurs recours contre la décision. Maintenant, il semble que les tribunaux se soient de nouveau rangés du côté de Miller dans le différend, qui se résume essentiellement au fait que Miller ne possède pas les droits sur le script pour lequel il a été engagé pour écrire pour Cunningham, qui a depuis réclamé toutes les récompenses financières pour la franchise sur les quarante dernières années.

L’avocat Larry Zerner, qui a comparu dans Vendredi 13 : Partie III et suit l’affaire depuis longtemps, a publié une mise à jour sur son compte Twitter, déclarant que l’affaire est maintenant apparemment terminée, mais cela ne signifie pas que nous aurons plus de films dans un proche avenir. Il a écrit:





« Il est 16 heures et je ne vois toujours pas de demande de certificat déposée auprès de la Cour suprême du vendredi 13 Cas. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que l’affaire est officiellement terminée et que Victor Miller détient les droits de son scénario en F13 (mais uniquement aux États-Unis). Cela signifie-t-il que les parties se sont réglées ou sont sur le point de se régler (et qu’un nouveau film est à venir) ? Pas nécessairement, cela pourrait simplement signifier que Sean Cunningham s’est rendu compte qu’une pétition de certificat était un vrai long shot et ne voulait pas gaspiller son argent. Cependant, le fait qu’il n’ait pas déposé de demande de certificat rend (très) légèrement plus probable que les parties élaborent une résolution. Mais je ne retiendrais pas mon souffle. »

Alors pourquoi n’est-ce pas nécessairement une voie claire vers une nouvelle vendredi 13 film? Eh bien, cela se résume simplement à la nature complexe de la situation actuelle des droits. Comme Zerner l’a expliqué succinctement, « Est-ce que Victor et Sean peuvent chacun faire leurs propres films séparés ? Pas vraiment, car Victor ne détient que les droits américains et uniquement sur le premier scénario et Sean possède Jason adulte, portant un masque de hockey, mais ne peut légalement l’utiliser dans un film sans la permission de Victor. C’est compliqué. »





En l’état, pour une nouvelle vendredi 13 de toute description à faire et à publier, il faudra que les deux parties conviennent d’une sorte de coentreprise ou au moins d’une part en pourcentage des bénéfices de tout film résultant, similaire à bien des égards à l’arrangement en place entre Disney et Sony pour permettre l’utilisation de Spider-Man dans le MCU mais évidemment pas tout à fait à la même échelle. Que la vague croyance de Zerner que les événements de ce dernier appel signifient que Miller et Cunningham arrivent à une sorte de compromis sur l’avenir de Jason Voorhees est quelque chose que nous ne pouvons que tenir fermement et attendre de le savoir.





