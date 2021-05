Konami se retire de l’E3 2021 et déclare que les «  projets clés  » sont toujours en développement profond

De retour vers le début du mois d’avril, l’E3 2021 a été officiellement annoncé comme un événement entièrement numérique. Prévu en juin, l’E3 de cette année accueillera un certain nombre d’éditeurs de premier plan, notamment Ubisoft, Capcom et Konami. Sauf que maintenant, Konami s’est retiré des débats, déclarant qu’il « ne sera tout simplement pas prêt à présenter à l’E3 cette année ».

Nous imaginons que les plans de Konami, comme tout le reste, auront été impactés par la pandémie de coronavirus au cours des 13 derniers mois environ. Mais pourquoi Konami allait-il se présenter à l’E3 de toute façon? Au moins du point de vue «AAA», la firme japonaise est à la limite du silence depuis des années.

Fait intéressant, dans la déclaration officielle de la société à l’E3, il fait allusion à « un certain nombre de projets clés » qui sont actuellement en « développement profond ». Il dit que nous devrions « rester à l’écoute pour les mises à jour dans les mois à venir ». Hmmm.

Bien sûr, Konami est entouré de rumeurs depuis des lustres – ce qui se produit généralement lorsqu’un éditeur n’a pas fait d’annonces notables dans l’industrie du jeu depuis une éternité. Il y avait tout cela avec le remake de Metal Gear Solid – qui n’est allé nulle part depuis – et bien plus récemment, il y avait ces tweets étranges de Metal Gear. Ce qui, encore une fois, ne représentait rien d’officiel (cela a finalement été un projet de fan intéressant, mais).

Et puis en plus de tout cela, nous avons Konami qui enregistre des marques de commerce pour Metal Gear Rising et Castlevania. À ce stade, qui sait ce qui se passe.

Espériez-vous voir Konami sortir les gros canons à l’E3 2021? Que pensez-vous que l’éditeur est en fait jusque dans les coulisses? Inventez quelques théories sauvages dans la section commentaires ci-dessous.