« Shingeki no Kyojin«Est à un moment de grand conflit avec l’attaque d’Eren contre Marley, provoquant la mort de certains personnages qui figuraient dans la saison 4 de la série. Les premiers chapitres ont présenté le monde de « L’attaque des Titans«Quatre ans après ce qui s’est passé sur Paradis Island avec un nouveau territoire: Marley.

Marley est une nation située de l’autre côté de la mer Île Paradis, où le eldiens ils vivent comme des esclaves. Promettant de servir Marley avec les pouvoirs du Titan, certains eldiens se sont enrôlés dans l’armée et sont utilisés dans la guerre contre d’autres pays, qui ont vu Marley affaibli ces dernières années et a décidé de l’attaquer.

En même temps, un conflit surgit en son sein Marley, où les grands généraux militaires ont planifié une invasion vers le Île Paradis, le tout afin de récupérer le Fondateur de Titan, il Attaquer Titan et le Titan colossal rester Eren et Armin posséder. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’ils attaquent en premier Marley.

Au milieu de la conférence internationale offerte par Willy Tybur, Eren s’est levé sous sa forme Titan et l’a dévoré, pensant qu’il possédait le pouvoir de Titan Warhammer. Malheureusement pour lui, c’était sa sœur qui l’avait, alors ils ont commencé une bataille avec le Légion de reconnaissance qui a laissé beaucoup de morts dans l’épisode.

QUI EST MORT DANS L’ATTAQUE D’EREN ET DE LA LÉGION DANS « SHINGEKI NO KYOJIN » 4X06?

1. Willy Tybur

Willy Tybur est décédé après avoir révélé la véritable histoire du roi Fritz (Photo: Studio Mappa)

Malgré le fait que dans l’épisode précédent de «Shingeki no Kyojin«Il était très clair que Willy Tybur était mort, très probablement Eren Je l’aurais fait mourir au lieu de le tuer carrément. C’était parce que Eren Je voulais le pouvoir de Titan de Warhammer et il avait besoin de le manger de son vivant. En fin de compte, il n’avait pas le pouvoir de titan et mourut dans les mâchoires de Eren.

2. Zofia

Zofia a été écrasé à mort par un rocher (Photo: MAPPA Studio)

Zofia est mort écrasé par un rocher quand Eren émergé comme le Fondateur de Titan et le Attaquer Titan. Zofia faisait partie du petit groupe de jeunes amis en lice pour être nommés successeurs de Titan. Était proche de Udo, Porco Galliard, Gabi, Poulain et Falco, mais elle était la seule victime mortelle directe des actions de Eren.

3. Udo

Udo est mort en essayant de sauver Zofia (Photo: MAPPA Studio)

Tu fais est mort en essayant de sauver Zofia en vain pendant la bataille de Eren. poulain et Gabi ils ont essayé de porter Tu fais dans un hôpital, mais il y avait trop de monde pour obtenir de l’aide. Gabi elle est partie avec colère, faisant un commentaire sur la mort de Tu fais, nous pouvons donc supposer qu’il est vraiment décédé de ses blessures.

4. Militaires et civils

Des civils et des militaires sont morts dans l’attaque d’Eren (Photo: MAPPA Studio)

De nombreux civils et militaires sont morts. Les civils étaient censés être réduits au minimum possible, selon les propos tenus par ma maison avec Eren. Mais c’est la guerre et la mort est inévitable. Eren non seulement tué une grande partie de l’armée, mais l’équipe de la Légion de reconnaissance il en a également tué beaucoup, dont certains à qui parlaient Gabi.

5. Le corps du Warhammer Titan

Le corps du Warhammer Titan est devenu inutile (Photo: MAPPA Studio)

Même si Eren a l’intention de manger le Titan de Warhammer, on ne sait pas si cela réussira. Galliard l’a attaqué avant qu’il ne puisse, mais ensuite Galliard a été attaqué par Levi. Maintenant Eren vous êtes libre d’essayer à nouveau, et beaucoup pensent que cela réussira, mais ce n’est pas tout à fait clair. La seule chose que l’on sait, c’est que le corps du Titan a été déconnecté et qu’il ne semble pas pouvoir bouger ou vivre sans la sœur de Willy Tybur.

6. Porco Galliard (acculé)

Porco se rend compte que de « simples humains » sont sur le point de le tuer (Photo: NHK)

Le sort de Galliard. Il était vivant la dernière fois que nous l’avons vu, mais Levi l’avait attaqué lui et l’équipe Légion de reconnaissance il descendait sur lui. Il ne semble pas qu’il vive longtemps, mais ce n’est qu’une supposition. Peut-être qu’ils essaieront de le garder en vie pour que Eren ou quelqu’un d’autre pour obtenir leurs pouvoirs, même si cela serait difficile à faire étant donné la nature de la bataille dans laquelle ils se trouvent.