La série Netflix qui reste la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a présenté son dernier Top 10 aux États-Unis et a noté qu’une série Netflix continue d’être la plus choisie par les téléspectateurs du pays. Regardez ce que c’est !

©NetflixLa série Netflix qui reste la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen.

Ce n’est pas nouveau que Netflix Ce n’est pas à son meilleur moment en termes d’activité, car ils ont signalé une baisse du nombre d’abonnés jusqu’à présent cette année qui a généré d’importantes pertes monétaires. Cependant, il est clair que dans le monde entier, il continue d’être le service de streaming le plus demandé et sur le marché américain local, ils le font à nouveau clairement lorsqu’ils remarquent la fureur de l’un de leurs titres les plus populaires.

Comme cela se produit semaine après semaine, le compteur d’audience Nielsen se charge de publier sur son site officiel les chiffres des téléspectateurs des États-Unis de la télévision conventionnelle et des utilisateurs des plateformes d’un même pays. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Il convient de noter que le rapport suivant arrive avec près d’un mois de retard en raison du temps qu’il a fallu pour l’exactitude des données.

+ La série Netflix qui continue d’être un succès aux États-Unis

Selon des données récemment publiées par Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 11 et du 17 juillet de cette année était choses étranges avec un total de 2,947 millions de minutes jouées. Le 1er juillet, la deuxième partie de la quatrième saison de la série créée par les frères Duffer est arrivée sur Netflix et, bien sûr, l’impact a duré plus longtemps qu’on ne l’imaginait puisqu’elle était de retour après trois ans.

Le volume 1 est sorti le 27 mai, où ils ont atteint un record d’audience lors de son premier week-end et se sont imposés comme la deuxième série de streaming la plus regardée derrière Le jeu du calmar. Le tome 2 a continué avec l’histoire de Vecna, le méchant qui a réussi à transformer la vie des protagonistes de l’histoire et de toute la ville de Hawkins en cauchemar. Les scripts du cinquième et dernier volet ont commencé à être écrits il y a quelques semaines et sa première est prévue en 2024.

Netflixcomme une démonstration de leur phénomène, ils ont également en deuxième place sur la liste monstre marinavec 920 millions de minutes vues, ainsi que dans la plupart des Top 10. Il est complété par : The Terminal List (887M), Resident Evil (858M), The Boys (828M), Alone (818M), NCIS (736M), The Umbrella Academy (714M), Cocomelon (692M) Oui L’anatomie de Grey (635M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂