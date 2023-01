Le jury de Sundance sort de la première du magazine Dreams pour manque d’accessibilité aux sous-titres pour sa collègue jurée Marlee Matlin

Le physique déchiqueté de Johnathan Majors n’a pas pu persuader le jury du concours dramatique américain de Sundance de sauter la première de vendredi Magazine Rêves.





Le jury collectif, composé de Jeremy O. Harris, Eliza Hittman et Marlee Matlin, a abandonné la première du film d’Elijah Bynum sur un bodybuilder amateur bourré de stéroïdes qui a du mal à trouver sa place au sein de la communauté après le dysfonctionnement d’un dispositif de sous-titrage fourni à Matlin.

Les cinéastes sont encouragés par le festival à proposer des options d’accessibilité aux spectateurs sourds et malentendants comme Matlin. Cependant, certains cinéastes ont refusé d’ajouter des sous-titres en raison du coût et du temps requis pour produire une copie de film secondaire. Tandis que le Festival du film de Sundance n’exige pas que les cinéastes incluent des fonctionnalités d’accessibilité avec leurs écrans de films – malgré l’insistance répétée du jury – la demande d’accréditation de presse de cette année demande aux participants de SFF s’ils ont besoin d’accéder au sous-titrage.

Par la suite, le jury a signé une lettre (obtenue par Variety) qui demande instamment aux cinéastes du festival d’autoriser la projection de copies ‘open caption DCP’ :

« Nous avons tous voyagé dans l’Utah pour célébrer le cinéma indépendant et ceux qui consacrent leur vie à le faire. Il y a un frisson de s’asseoir dans une pièce avec d’autres qui aiment les films et les encouragent ensemble et Sundance a été un endroit important pour chacun de nous pour le faire au cours de nos diverses carrières. Le mouvement du cinéma indépendant américain a commencé comme un moyen de rendre le film accessible à tous, pas seulement à ceux qui ont le plus de privilèges parmi nous. En tant que jury, notre capacité à célébrer le travail que vous avez tous consacré à la réalisation de ces films a été perturbée par le fait qu’ils ne sont pas accessibles à nous trois.

La PDG de Sundance, Joana Vicente, a répondu à l’incident par une déclaration officielle :

« Notre objectif est de rendre toutes les expériences (en personne et en ligne) aussi accessibles que possible pour tous les participants. Nos efforts d’accessibilité sont, certes, en constante évolution et les commentaires contribuent à les faire avancer pour la communauté dans son ensemble.





L’évolution des efforts d’accessibilité de Sundance

Au cours des dernières années, Sundance a fait des efforts délibérés pour accueillir les participants et les participants ayant des exigences d’accessibilité de grande envergure. En 2020, le festival a assuré Camp de cris le co-réalisateur James Lebrecht, né avec le spina bifida et qui utilisait un fauteuil roulant, pouvait assister à tous les grands événements et projections. Cette année, des interprètes ASL ont été désignés pour accompagner les remarques des dirigeants et des cinéastes lors des panels de questions-réponses post-projection.

A son crédit, le festival a fait s’efforcer de fournir à Matlin un dispositif d’accessibilité lorsque le Magazine Rêves les cinéastes ont refusé d’ajouter eux-mêmes des sous-titres. Malheureusement, cependant, le dispositif de sous-titrage auxiliaire n’a pas fonctionné au moment de la première projection du film, ce qui a finalement provoqué le départ prématuré du jury.