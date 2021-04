Doctor Who: Eric Roberts revient en tant que maître dans une nouvelle aventure

50 ans de « Doctor Who » ont laissé un nombre mémorable de performances et de réinterprétations de personnages dans la franchise. Nous ne parlons pas seulement de l’intrépide Seigneur du Temps dans ses différentes incarnations ou de ceux qui l’accompagnent dans ses aventures, mais aussi des ennemis avec lesquels il s’est croisé.

De la même manière que Doctor Who se régénère, l’un de ses plus grands ennemis jurés est apparu dans la série avec des visages différents: Le Maître. Il s’agit d’un extraterrestre de la même espèce qu’il a affronté depuis le début de la série avec plus de 20 interprétations différentes, dont beaucoup sont aussi populaires que le docteur lui-même.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La mort de Tony Stark est transformée en numéro final de « Hamilton »

Eric Roberts, qui a joué The Master dans le film de 1996 mettant en vedette Paul McGann dans son portrait du huitième docteur, reviendra au canon avec une nouvelle aventure audio. Selon un rapport de Gizmondo, Ce spin-off aura lieu après les événements du film, opposant Le Maître aux Daleks, qui tenteront de l’exterminer.

Récemment, la franchise «Doctor Who» a présenté le retour de certains personnages attachants. de McGann lui-même à Christopher Eccleston dans son rôle de neuvième docteur pour leur série audio respective. Même John Barrowman serait revenu jouer le capitaine Jack Harkness lors de la dernière saison de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: David Duchovny avoue ne pas être fan des « théories du complot »

« Maître! » Il se composera de trois volumes et, comme le reste des aventures audio, il a été produit par Big Finish. Bien que «Doctor Who» n’ait pas actuellement une présence aussi prédominante dans la culture populaire que les autres franchises de science-fiction, la série et ses Les aventures en format alternatif présentent constamment des retours de personnages classiques pour le plus grand plaisir de sa fidèle légion de fans.