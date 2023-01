Stalker 2: les nouvelles images d’Unreal Engine 5 montrent un Tchernobyl réaliste et les premières armes

Que Studio de développement ukrainien GSC Game World a de nouvelles images fraîches de leur prochain jeu harceleur 2 libéré. Et les extraits de la suite du jeu de survie sont tout simplement fantastiques.

les Atmosphère oppressante de la fin des tempscomme nous le savons grâce aux jeux de la série Metro, est de retour capturé de manière impressionnante. Vous pouvez voir ce que les captures d’écran du jeu nous montrent ici.

Chasseurs de trésors dans la terre tourmentée

« Stalker 2 » se déroule plusieurs années après catastrophe originale de Tchernobyl, car il y a une deuxième explosion. Le rayonnement qui en résulte laisse les créatures non protégées mutent ou mourir. Alors vaut mieux un endroit à éviter ? Pas assez.

Partout dans la région sont à savoir artefacts rares a fait surface, conduisant diverses personnes à tenter de s’emparer des trésors rares. tu es comme un harceleur prédestiné aux excursions en terrain hostile et contaminé.

Vous n’avez pas seulement à faire attention aux mutants et aux radiations. Également faim et sommeil affecter de manière réaliste votre personnage. Généralement, GSC Game World a essayé un immersion réaliste créer dans lequel la survie semble vraiment menaçante.

Les graphismes de premier ordre grâce au moteur Unreal 5 et à un Changement de jour et de nuit contribuer en plus de ambiance harmonieuse à. Vous pouvez voir à quoi tout cela ressemble dans les captures d’écran du jeu récemment publiées.

crise du développement

les situation actuelle dans la guerre d’Ukraine rendu le travail du développeur ukrainien très difficile. Les employés devaient entre-temps fuir leur studio à Kyiv et travaille maintenant à Prague.

En l’honneur de leurs compatriotes avez-vous le nom de « Stalker 2: Heart of Chernobyl » changé en orthographe ukrainienne « Heart of Chornobyl ».. Le jeu peut être joué maintenant Pré-commander et est annoncé sur PC et Xbox pour décembre 2023.

Que les développeurs Respectez la date de sortie en raison de la situation actuelle reste à voir – mais comme l’un des jeux les plus attendus sur Steam est le attente générale super.