ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le deuxième épisode de la cinquième saison de « Riverdale», L’enquête de Betty et Jughead sur l’auteur est bouleversée après avoir reçu un appel de Bret. Pendant ce temps, Archie est obligé de prendre une décision impossible lorsque la personne responsable de la mort de son père a besoin de son aide.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du saut de sept ans qui sera vu dans la saison 5 de « Riverdale »

Après avoir reçu un appel tard dans la nuit de Bret offrant des informations sur l’agresseur, Betty et Jughead se rendent à la prison et découvrent que l’adolescent a été poignardé à mort dans sa cellule et a même eu les yeux arrachés. Le couple se rend chez Charle, qui croit que David est responsable, mais quand il semble aussi mort, ils rejettent la théorie.

Donna appelle également Betty à l’aube et explique qu’après la mort de sa partenaire Joan, elle craint pour sa vie. Pendant que Betty vérifie les faits, l’auteur envoie une autre vidéo, dans laquelle il entre dans la maison de Cooper / Jones, filme tout le monde endormi et passe un couteau dans la joue de Jellybean.

Après avoir déménagé dans un hôtel, Betty confronte son frère Charles, qui avoue être un tueur en série, mais pas responsable des vidéos. Il prétend qu’il ne tue que ceux qui le méritent, c’est pourquoi il s’est débarrassé de Bret et Joan pour protéger sa sœur. Bien que ce soit en fait Chic qui a assassiné l’ex-partenaire de Jughead.

Alors, qui est l’auteur des vidéos? Il ne faut pas longtemps à Jug pour découvrir que Jughead est responsable, qui a créé un mystère pour que son frère n’aille pas à Stonewall Prep. Finalement, FP lui fait un câlin et lui dit que tout va bien.

Jug et Betty ont découvert les responsables des décès et les vidéos (Photo: The CW)

LE DIFFICILE CHOIX D’ARCHIE

La vidéo du Black Hood, faisant semblant avec Veronica pendant la dernière semaine d’école, et les affirmations d’Hiram de tromper sa fille poussent Archie à la limite. Mais le pire se produit lorsque George se présente au gymnase pour lui dire que son fils a avoué le crime et qu’il sera jugé en tant qu’adulte pour la mort de Fred, alors il a maintenant besoin d’une lettre d’Archie. Il essaie, mais échoue.

Quand Mary regarde la vidéo et pleure de manière incontrôlable, Archie perd le contrôle et commence à tout casser. L’oncle Frank arrive juste à temps et encourage Archie à laisser sortir sa colère. En fin de compte, Archie s’excuse, ils visitent la tombe de Fred ensemble, et Archie écrit la lettre demandant au juge la clémence pour le fils d’Augustine.

VERONICA ET CHERYL

Dans « The Preppy Murders » (5×02), deuxième épisode de la cinquième saison de « Riverdale», Veronica et Cheryl ont fait face à leurs propres drames familiaux. Après avoir sauvé sa sœur de certains hommes qui voulaient lui tirer dessus, Hermosa propose à Ronnie de sortir son père de l’entreprise.

Après une raclée, Hiram accepte de prendre un an de congé et de voyager avec Hermione pendant un certain temps, mais elle demande le divorce et annonce qu’elle déménagera à New York. Pendant ce temps, Hermosa reprendra l’entreprise familiale et Veronica ira à l’université.

De son côté, Cheryl doit s’occuper de certains détails de la remise des diplômes et avec les membres de sa famille pour relancer l’entreprise familiale. Quand ils refusent, la rousse se tourne vers sa mère, qui lui propose de chercher un alibi.

Penelope empoisonne toute sa famille et le fait passer pour un suicide pour expier ses péchés, ainsi, Cheryl contrôle pleinement les propriétés de Blossom.