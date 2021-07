Fear Street Part 4: Date de sortie et toutes les mises à jour à venir ici

– Publicité –



La rue de la peur est le dernier hit sur Netflix Il y a eu trois entrées dans cette série de films. Ils les ont sortis simultanément le vendredi, le premier Fear Street 1994, le deuxième 1978, puis enfin 1666. Les fans d’horreur se demandent maintenant : Fear Street 4 doit-il sortir et combien de parties ? Nous allons expliquer.

Fear Street Part 4 sera-t-il sur Netflix en 2021 ?

Malheureusement, le Rue de la peur Saga ne s’étend pas au-delà de la trilogie déjà bien accueillie. Les fans espèrent peur rue partie 4 il faut être patient car il n’est pas prévu d’entrées supplémentaires.

C’est une nouvelle très décevante que Fear Street Part 4 ne se produise pas. Leigh Janiak, réalisatrice et membre de la distribution, a déclaré qu’elle était prête pour plus de films d’horreur.

Janiak a spécifiquement mentionné qu’elle aimerait adopter un film slasher des années 1950. Elle a également mentionné qu’elle aimerait un peur rue partie 4 titre, ou quoi que ce soit, pour présenter une autre entrée possible sur The Milkman, également connu sous Harry Rooker.

Il semble hautement improbable que Rue de la peur : Partie 4 arrivera jamais avant 2021. Il est peu probable qu’ils l’approuvent un jour.

Combien de pièces compte la série Fear Street ?

La trilogie de Fear Street comprend trois parties. Une quatrième partie pourrait également être en préparation. Cela pourrait être une suite de la série ou quelque chose d’entièrement nouveau. L’avenir de la série reste inconnu.

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui en veulent plus, car, La réalisatrice Leigh Janiak a discuté de l’intrigue potentielle d’un Fear Street 4. Elle a mentionné qu’elle serait intéressée à explorer le personnage de Milkman Slasher. Son règne de terreur a eu lieu dans les années 1950. Ce temps pourrait facilement être exploré dans une future suite, surtout si le réalisateur est intéressé.

Il est également important de se rappeler que les films sont basés sur la série de livres de RL Stine qui porte le même titre. Il y a plus de 50 livres dans Fear Street et bien d’autres dans des spin-offs. Cela signifie que même si plus de films sortent, il y aura toujours beaucoup d’options. Nous devrons cependant vivre avec les trois films que nous possédons déjà.