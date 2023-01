The Last of Us : Combien de saisons aura-t-il ?

in

HBO

La série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey. Craig Mazin, son showrunner, a évoqué l’avenir de la série.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Même si Le dernier d’entre nous créé un seul épisode et est déjà devenu l’une des productions les plus intéressantes de ces derniers temps. séries de HBO Il a confirmé un premier épisode de neuf épisodes et jusqu’à présent, rien n’indique qu’il sera renouvelé. Par conséquent, la grande question est de savoir combien de livraisons il aura.

Le dernier d’entre nous est une histoire inspirée d’un jeu vidéo homonyme Play Station où une pandémie anéantit une grande partie de l’humanité. Il y a un champignon qui transforme les infectés en zombies et la réponse au remède semble résider dans une jeune fille de 14 ans nommée Éliequi a été mordu mais n’a pas fini par être infecté.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodienle créateur du jeu vidéo, Neil Druckmanet le showrunner de Le dernier d’entre nous pour HBO, Craig Mazin, évoqué l’avenir de cette production. Tout indique que nous ne verrons pas plus de deux saisons. « Nous n’avons pas l’intention de raconter d’autres histoires au-delà de l’adaptation des jeux »affirmé Druckmann.

Jusqu’à présent, deux parties de Le dernier d’entre nous pour Play Station (le deuxième en 2020). « Nous ne nous retrouverons pas avec le même problème que jeu des trônes puisque la partie II n’a pas de fin ouverte »a complété le créateur du jeu. mazinpour sa part, fait remarquer que pour la « les fins sont tout » et qu’il n’est pas intéressé par une série qui dure « pour toujours ».

+Y aura-t-il un The Last of Us part III sur PlayStation ?

Près de trois ans après la sortie du deuxième volet de Le dernier d’entre nous, Neil Druckman confirmé qu’il y a une nouvelle histoire en développement. « Il y a plus d’histoire à raconter »a assuré le réalisateur derrière le jeu populaire de Play Station. Cependant, on sait peu de choses sur la façon dont le jeu se développera et quand il sortira.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?