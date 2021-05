Le jeune Fennec Shand entièrement révélé dans la nouvelle image promotionnelle Star Wars: The Bad Batch

Fennec Shand fait son retour à Guerres des étoiles dans The Bad Batch, et les fans ont enfin un meilleur regard sur son moi animé. Grâce à Reddit, une image promotionnelle de Shand sans son casque a été révélée. Shand a été introduit pour la première fois dans le Guerres des étoiles univers dans le chapitre cinq de Le mandalorien. Elle a été présentée comme une redoutable chasseuse de primes, et elle a donné à Din Djarin (le vrai nom du Mandalorien) une course pour son argent avant de subir sa disparition au personnage de Jake Cannavale, Toro Calican. Elle serait plus tard ressuscitée par nul autre que Boba Fett, à qui Shand promettrait sa loyauté.

Le mauvais lot a lieu au début de l’Empire – des décennies avant les événements de Le mandalorien. Cette version de Fennec Shand, qui sera exprimée par Ming-Na Wen en représailles, sera beaucoup plus jeune et moins décorée en tant que chasseur de primes. Il est possible que sa renommée vienne aux mains de la destruction de Clone Force 99, mais seul le temps le dira.

Dans une interview avec comicbook.com, Le mauvais lot La productrice Jennifer Corbett a expliqué comment Fennec Shand s’intégrait dans le récit de la série. Elle a dit: «C’est une jeune Fennec, elle est nouvelle sur la scène de la chasse aux primes et c’est une introduction intéressante pour elle. Elle arrive définitivement avec un bang et s’avère être une force formidable. C’est incroyable de voir sa progression. L’action qui vient avec cet épisode en particulier … c’est vraiment incroyable. «

Corbett a également discuté de la manière dont la série s’appuierait sur l’héritage de Shand car elle sera largement présentée dans la prochaine série Disney + Le livre de Boba Fett. Corbett a dit,

« Ming-Na Wen a tellement apporté à cette performance – elle était un plaisir de travailler avec et est tellement intéressée par ce personnage. Je pense que les fans vont aimer, nous allons certainement quelque part avec et je suis content [producer] Dave Filoni a eu cette idée et laissez-nous courir avec … car il est important de ne pas créer quelque chose qui n’était pas sa vision pour ce personnage. Donc, tout ce que nous avons fait, nous nous sommes assurés de bien comprendre ses yeux et d’obtenir ses commentaires. »

Shand est définitivement un personnage intéressant pour Guerres des étoiles projets sur lesquels se concentrer. Elle n’a été introduite dans l’univers qu’il y a moins de deux ans, et elle devrait maintenant apparaître dans trois projets distincts. C’est doublement intéressant compte tenu de la petite taille de son rôle dans Le mandalorien. Dans la première saison, Ming-Na Wen était pratiquement un caméo dans son premier épisode car elle a été « tuée » à la fin.

Dans la saison 2, elle a fait son retour, mais son temps d’écran a été retenu au profit de personnages comme Boba Fett, Cara Dune et Bo-Katan. Dans la scène de l’épilogue de la saison 2, Fennec Shand rejoint Boba Fett alors qu’ils massacrent les habitants du palais de Jabba, le prenant pour eux. Utilisant Le mauvais lot renforcer les origines de Shand est potentiellement une perspective très excitante. Les deux premiers épisodes de Le mauvais lot sont actuellement disponibles en streaming sur Disney +, les prochains épisodes étant diffusés tous les vendredis.

