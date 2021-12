« Mère il n’y en a que deux » Saison 3 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux« Laissé la voie préparée pour un troisième volet de la série mexicaine mettant en vedette Ludwika Paleta et Paulina Goto, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana.

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux »

Bien que les protagonistes ou les producteurs aient partagé des détails sur une éventuelle troisième saison, la voie est prête à approfondir la relation de ces deux femmes qui se sont rencontrées par erreur et qui ont désormais décidé de partager leur amour avec le monde.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

PLUS D’INFORMATIONS: L’histoire derrière l’entrée de Ludwika Paleta et Paulina Goto dans « Mère il n’y en a que deux »

Mariana et Ana se disputant dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX » ?

A la fin de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux« En dernier recours afin de ne pas perdre leurs filles, Ana et Mariana décident d’annoncer lors de l’événement de lancement de l’application de maternité qu’elles sont plus que des partenaires et des amies. Mais c’est un mensonge de monter un dossier pour la discrimination sexuelle et la diffamation homophobe.

Le deuxième volet a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une nouvelle saison, parmi lesquelles, comment la famille de Mariana et Ana réagira-t-elle après le baiser qui s’est produit sur scène ? Peuvent-ils garder le mensonge ? Que feront Juan Carlos et Pablo ? Qu’adviendra-t-il de la garde des filles? Que va devenir Ferran ?

En revanche, Teresa découvre qu’elle est enceinte de Victor, mais ne sait pas comment le lui dire. Alors, comment réagiront les protagonistes lorsqu’ils découvriront la grossesse de Teresa ? La mère de Mariana dira-t-elle la vérité à son partenaire ? Qu’arrivera-t-il à Pablo, Juan Carlos et le reste des personnages dans une troisième saison ?

PLUS D’INFORMATIONS: C’est ainsi que Ludwika Paleta a défendu « Mère il n’y en a que deux » des critiques

Mariana annonçant sa relation présumée avec Ana dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX »

La troisième saison de « Mère il n’y a que deux« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Mère il n’y en a que deux », série mexicaine Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MOTHER ONLY TWO 2 »

Même si Netflix n’a pas encore confirmé le casting du troisième lot d’épisodes, il semble un fait la réapparition des personnages suivants de « Mère il n’y a que deux”.

Ludwika Paleta dans le rôle d’Ana Servín

Paulina Goto dans le rôle de Mariana

Martín Altomaro dans le rôle de Juan Carlos

Oka Giner dans le rôle d’Elena

Liz Gallardo dans le rôle de Teresa

Javier Ponce dans le rôle de Pablo

Dalexa Meneses dans le rôle de Ceci

Emilio Beltrán dans le rôle de Rodrigo

Elena del Río dans le rôle de Cynthia

Matias Novoa dans le rôle de Ferran

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Ludwika Paleta a-t-elle failli arrêter de jouer ?

Matias Novoa dans le rôle de Ferrán dans la deuxième saison de « Mère, il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « MADRE SOLO HAY DOS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

La troisième saison de « Mère il n’y a que deux« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme dans le courant de 2022.