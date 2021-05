Un noyau de roquettes chinois gargantuesques traversera l’atmosphère samedi, prédisent les responsables

Un énorme morceau de débris spatial chinois devrait dégringoler dans l’atmosphère de manière incontrôlable samedi (8 mai), selon un communiqué du Commandement spatial américain .

Il est possible que certains des débris puissent atterrir dans des zones peuplées – cependant, les responsables ne connaîtront la trajectoire précise de l’objet que « dans les heures suivant sa rentrée », selon le communiqué.

L’objet en question est le noyau de 30 mètres de haut d’une fusée Long March 5B (une version de la plus grande fusée de Chine), qui a lancé un module pour la station spatiale chinoise Tianhe prévue en orbite le 28 avril.

Immédiatement après le lancement, il est devenu clair que le noyau de la fusée ne ferait pas une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre, comme certains experts s’y attendaient, mais dégringolait à la place sauvagement en orbite terrestre basse à environ 25490 km / h. 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Le noyau de la fusée – que l’armée américaine a suivi en tant qu’objet 2021-035B – oscille actuellement entre des altitudes de 106 et 231 miles (170 et 372 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre. Une grande partie du noyau brûlera probablement dans l’atmosphère terrestre lors de la rentrée, bien que les experts s’attendent à ce que certains débris survivent et chutent à la surface de la planète. Sur la base de l’orbite actuelle de la fusée, les débris pourraient tomber aussi loin au nord que New York ou Pékin et aussi loin au sud que le sud du Chili ou Wellington, Nouvelle-Zélande, . a rapporté .

Statistiquement, il est très probable que des débris tombent dans l’océan ou sur des terres inhabitées – cependant, les restes d’une fusée Long March 5B en chute libre ont déjà causé des dommages. En mai 2020, une longue marche fusée a claqué dans l’atmosphère , dispersant des débris dans l’océan Atlantique et en Afrique de l’Ouest. Selon le Message du matin de la Chine du Sud , des morceaux de débris se sont écrasés sur des villages habités en Côte d’Ivoire. Heureusement, aucune victime n’a été signalée.

Pesant plus de 20 tonnes (18 tonnes métriques), le noyau Long March sera l’un des objets les plus massifs à traverser notre atmosphère depuis des décennies. Le Commandement spatial américain tiendra le public informé au fur et à mesure que de plus amples informations sur le chemin de rentrée de la fusée seront révélées.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.