Les Fiat 500, 500X et 500L ont été rénovées. Qu’est ce qui a changé?

Après avoir renouvelé la Tipo et la Panda, Fiat s’est tournée vers la «famille 500» à succès et a renouvelé les gammes de Fiat 500, 500X et 500L.

Inchangés en termes d’esthétique, les trois modèles ont vu cette rénovation apporter plus de technologie, de nouvelles couleurs et de nouveaux niveaux d’équipement.

En ce qui concerne les niveaux d’équipement, ils deviennent quatre: Cult, Dolcevita (exclusif à 500), Cross (disponible en 500X et 500L) et Sport. L’objectif de chacun est, en plus de proposer un équipement spécifique, de donner à chaque modèle une «personnalité».

Les différentes «personnalités»

Le niveau d’équipement Cult cherche à synthétiser le thème «Pop». Pour ces débuts, la nouvelle et exclusive couleur « Sicile Orange » et à l’intérieur, il a des sièges bleus avec un nouveau tissu et un tableau de bord avec un ton spécifique « Azul Techno ».

Le niveau d’équipement Dolcevita, inspiré du modèle des années 50, comprend un cadre de tableau de bord couleur carrosserie, un écran 7 ”, Apple CarPlay et Android Auto, des détails chromés, un toit en verre (sur trois portes) et des jantes. 15”.

Le niveau d’équipement « Dolcevita » n’est disponible que sur le 500.

Quant au niveau Cross, le 500X apporte de nouveaux sièges, des applications en vinyle, des jantes 19 ”, des barres de toit et la climatisation automatique. Dans la 500L, cette version comprend des roues de 16 pouces, des phares antibrouillard, des capteurs de stationnement arrière, lumière et pluie, et la climatisation automatique.

Le niveau « Cross » donne aux 500X et 500L un look plus aventureux.

Enfin, au niveau de l’équipement Sport, l’objectif était de lui donner un aspect plus sportif, se démarquant par la peinture en «Grey Mate» (en option) et le logo «Sport». La Fiat 500 comprend de série des roues de 16 pouces, de nouveaux sièges, la climatisation automatique, un tableau de bord couleur titane, un écran TFT de 7 pouces et des antibrouillards.

Dans la 500L Sport, nous avons des roues de 17 pouces, une assistance au freinage en ville, une vue arrière électrochromatique, des intérieurs spécifiques, des vitres teintées et une lumière ambiante. Enfin, sur la 500X, ce niveau d’équipement propose des roues de 18 ”(19” en option) et la couleur spécifique “Grey Matt Fashion”.

Des packs complètent l’équipement

Comme d’habitude, il est possible de renforcer l’offre d’équipements technologiques, de sécurité, de confort et de style en utilisant packs optionnel.

Le «Magic Eye Pack», pour le niveau Cross, propose des capteurs de stationnement et une caméra arrière. Le «Pack Navi» et le «Pack ADAS» apportent une surveillance des angles morts et régulateur de vitesse adaptatif.

Le niveau « Cult », comme le « Sport » est disponible sur les trois modèles.

Quant au «Pack Comfort», disponible chez Cult, Cross et Sport, il comprend la climatisation automatique et des sièges réglables et le «Pack Visibility» comprend des phares au xénon, un rétroviseur électrochromique et des capteurs de lumière et de pluie. Enfin, le «Pack Full LED» est également disponible.

Et les moteurs?

En ce qui concerne les moteurs, il n’y a pas de nouvelles. La Fiat 500 dispose de moteurs hybrides de 70 ch (1,0, trois cylindres, atmosphérique et hybride doux) et 1,2 l avec 69 ch GPL, tous deux Euro 6D-Final, dont les commandes ouvriront à la mi-février.

L’offre sur le 500X se compose de deux moteurs à essence – un 1.0 Turbo de 120 ch et 1.3 Turbo de 150 ch – et deux moteurs Diesel, un 1.3 Multijet de 95 ch et un autre 1.6 Multijet de 130 ch (10 ch de plus qu’auparavant).

Quant au 500L, il est disponible avec un 1.4 atmosphérique essence 95 ch et le Diesel 1.3 Multijet 95 ch.

Pour l’instant, les prix des magazines des gammes Fiat 500, 500X et 500L ne sont pas encore publiés.