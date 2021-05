Dragon Ball a été dans le cœur de millions de fans à travers le monde, en particulier en Amérique latine. Alors qu’il y avait de nombreux Anime qui lui ont succédé, pour beaucoup a une signification particulière pour être l’un des premiers et des plus réussis. Si vous vous sentez nostalgique et que vous voulez voir quelque chose de similaire, c’est l’endroit idéal: Découvrez 7 séries similaires que vous devez voir sur Crunchyroll!

Des séries comme Dragon Ball à regarder sur Crunchyroll

eau de Javel

An: 2004

Créateur: TOKYO TV

Parcelle: Ichigo Kurosaki est un lycéen de 15 ans, qui a une particularité: il est capable de voir, d’entendre et de parler avec des fantômes. Mais il ne sait pas jusqu’où peut aller la classification des esprits, ni ce que la connaître implique. Un beau jour, une étrange fille, de petite taille et vêtue de vêtements noirs de samouraï, entre dans sa chambre. Son nom est Rukia Kuchiki, et elle est un Shinigami (Dieu de la mort). À l’incrédulité d’Ichigo, il explique que son travail consiste à envoyer les bonnes ou les meilleures âmes dans un endroit appelé Soul Society et d’éliminer les mauvaises âmes ou les creux.







Hunter X Hunter

An: 2011

Créateur: Ntv

Parcelle: Gon, un jeune homme vivant sur l’île aux baleines, rêve de devenir un chasseur comme son père, parti alors que Gon était encore enfant.







Conte de fées

An: 2009

Créateur: TV Tokyo Fairy Tail

Parcelle: Lucy Heartfilia est une jeune femme déterminée à rejoindre la guilde des sorciers de Fairy Tail. Lors de sa tournée, il rencontrera Natsu, qui fait partie de la guilde et qui propose de rejoindre leurs rangs. Une histoire d’amitié, d’amélioration, de batailles magiques, d’humour et de nombreux défis à surmonter, toujours avec beaucoup d’action entre les deux.







Inu Yasha

An: 2000

Créateur: Rumiko Takahashi

Parcelle: La série suit Kagome Higurashi, une adolescente de Tokyo, qui est transportée à la période Sengoku, où elle rencontre le demi-démon, InuYasha. Lorsqu’un monstre de cette époque tente de prendre le joyau magique des quatre âmes incarnées dans Kagome, il divise accidentellement le joyau en plusieurs fragments, qui sont dispersés dans tout le Japon. Kagome et InuYasha commencent à voyager pour le récupérer, gagnant des alliés et des ennemis en cours de route.







Chevalier magique Rayearth

An: 1994

Créateur: SERRER

Parcelle: présente trois filles de 14 ans qui sont transportées dans le monde magique de Cephiro par la princesse Emeraude, où elles doivent se lancer dans une quête pour sauver le royaume de la tyrannie diabolique de Zagatos. Les trois personnages principaux sont: Hikaru, une fille athlétique et énergique qui ressemble à une fille de 11 ans; Umi, une belle fille qui semble égoïste de l’extérieur mais qui se soucie profondément de ses amis; et Fuu, une fille intelligente et mature qui sourit tout le temps et trouve le meilleur dans chaque situation. Ils sont aidés dans leur aventure par de nombreuses personnes comme Clef, le jeune magicien; Ferio, le jeune chevalier effronté dont Fuu est tombé amoureux; et Presia, une belle armurière qui meurt tragiquement après avoir fini les armes des chevaliers. Bien sûr, comment peut-on oublier l’adorable Mokona?







Yu-Gi-Oh! Zexal

An: 2011

Créateur: Réseau TX

Parcelle: Lorsque le duelliste en herbe Yuma rencontre Astral, un visiteur mystérieux d’un autre univers, cela semble être le destin. Yuma a besoin d’Astral pour lui apprendre à se battre en duel, et Astral a besoin de Yuma pour l’aider à retrouver ses souvenirs! Ils seraient la meilleure équipe de tag dans un duel…. Sauf qu’ils ne s’entendent pas! Ce duo de duel a intérêt à se lancer rapidement car ZEXAL est un tout nouveau duel avec plus de défis que jamais! Nouveaux monstres fantastiques! De nouvelles et puissantes cartes! Technologie Duel alimentée par la réalité augmentée! Ensemble, faites passer le duel au niveau supérieur!







Titulaire de l’UQ!: Mahou Sensei Negima!

An: 2017

Créateur: JCStaff

Parcelle: Tōta Konoe est un jeune garçon qui rêve toujours de quitter son village natal et de découvrir les secrets de l’énorme tour de la capitale, mais son professeur et tuteur adoptif Yukihime affirme que ce ne sera possible que s’il parvient à la vaincre, ce qui semble impossible.