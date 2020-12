Le garde du corps d’Elvis Presley pensait que Frank Sinatra était «  jaloux  » du roi

À bien des égards, Elvis Presley et Frank Sinatra étaient les légendes musicales de leur époque respective. Alors que Sinatra est devenu célèbre à l’ère du swing des années 1940, Presley deviendra bientôt connu comme le roi du rock and roll dans la décennie suivante.

Mais Sinatra n’était pas exactement le plus grand fan de Presley au début. En fait, il a fait des remarques assez cinglantes sur l’étoile montante – et le rock and roll en général – au début des années 1950. Dans ses mémoires de 2007, Elvis: toujours aux affaires, L’ancien garde du corps de Presley depuis 16 ans, Sonny West, a spéculé sur les raisons possibles des commentaires négatifs de Sinatra.

Frank Sinatra et Elvis Presley | Keystone / Getty Images

Sinatra a d’abord fait des commentaires négatifs sur le rock and roll

Au début de la carrière de Presley, Sinatra a fait quelques commentaires à la presse qui suggéraient qu’il était moins qu’impressionné par le mouvement croissant de la culture des jeunes vers le rock and roll. Il a même soutenu que la sexualité brute de la musique comme celle de Presley avait une mauvaise influence sur les jeunes.

West a noté que Sinatra avait déclaré aux journalistes à l’époque de Presley et de sa carrière en plein essor: «Sa musique est déplorable, un aphrodisiaque à l’odeur rance… C’est la forme d’expression la plus brutale, laide, dégénérée et vicieuse que j’ai eu de la peine d’entendre.

Selon l’ancien garde du corps de Presley, membre de longue date de la mafia de Memphis, Presley «n’a jamais oublié la remarque». Il respectait grandement Sinatra pour ses prouesses musicales, et ses commentaires le blessaient profondément.

CONNEXES: Ann-Margret a déclaré qu’elle et Elvis Presley étaient des « âmes sœurs » – et Priscilla a cassé un vase

West pensait que Sinatra était menacé par l’immense succès de Presley

Naturellement, West avait une théorie sur les raisons pour lesquelles Sinatra ne sautait pas pour faire l’éloge de son jeune prédécesseur tout de suite. Lui, comme beaucoup d’autres après lui, a fait valoir que Sinatra se sentait un peu menacé par l’étoile montante évidente de Presley.

Peut-être, pensa West, que Sinatra aurait pu craindre que Presley vole la vedette. Il comprenait ce qui était en jeu et il aurait peut-être voulu garder son propre règne en tant que roi de la culture des jeunes.

«J’ai toujours pensé qu’Ol ‘Blue Eyes était juste un peu jaloux d’Elvis parce qu’il osait voler le manteau de l’idole des adolescents et usurper la popularité de Sinatra», a déclaré West dans Elvis: toujours aux affaires. «Alors que Sinatra était l’idole de millions de bobby-soxers dans les années 1940, Elvis est devenu le pli standard par lequel chaque artiste était mesuré.

West a cependant noté que Sinatra était toujours «cordial avec Elvis en personne» et qu’ils n’ont jamais échangé un mot dur.

Frank Sinatra et Elvis Presley en 1960 | Télévision Walt Disney via Getty Images

CONNEXES: Elvis Presley a demandé à Priscilla de se séparer alors qu’elle était enceinte de 7 mois

Presley et Sinatra se sont finalement réunis pour une émission spéciale

Malgré les mots durs de Sinatra pour Presley dans les médias, le couple inimitable semblait se réconcilier et laisser le passé être révolu après un certain temps. En 1960, Sinatra et Presley se sont réunis pour un mélange mémorable en duo sur une émission spéciale pour accueillir Presley à la maison après son service dans l’armée américaine.

De plus, Sinatra a même permis à Presley et à sa nouvelle épouse, Priscilla Presley, d’utiliser son jet privé, le Christina, pour se rendre à Palm Springs, en Californie, pour leur lune de miel en 1967. Quelle que soit l’envie ou la concurrence qui aurait pu exister entre eux, les deux géants en tête des charts semblaient certainement se respecter en tant qu’égaux musicaux.